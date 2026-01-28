Eduard Hallberg laski ulos alppihiihdon maailmancup-pujottelunn toisella kierroksella Schladmingissa.
Hallberg oli avauskierroksen jälkeen kuudentena 0,82 sekuntia kärkimies Atle Lie McGrathia perässä.
Toisella kierroksella Hallberg kuitenkin menetti tasapainonsa ja laski ulos radalta.
Kisan voittoon laski Norjan Henrik Kristoffersen, joka päihitti McGrathin 0,34 sekunnilla. Ranskan Clement Noel täydensi kärkikolmikon (+0,54).
Kisan toinen suomalainen Jesper Pohjolainen oli kisan 41:s.
22-vuotias Hallberg nähdään seuraavan kerran rinteessä Milano-Cortinan olympialaisissa helmikuussa.