Edesmennyt Anna Nicole Smith oli matkalla maailmantähteyteen – menetti tärkeän roolin Hollywood-nousukkaalle

Vuonna 2007 kuollut Playboy-tähti ja näyttelijä Anna Nicole Smithille tarjottiin pääroolia vuoden 1994 hittielokuvasta The Mask, jota tähditti Jim Carrey .

Smith puhui mahdollisesta roolista avoimesti vuonna 2023 Netflixissä julkaistussa dokumenttielokuvassa You Don´t Know me, jossa sisälsi Smithin itse kuvaamia videopäiväkirjoja hänen uransa varrelta.