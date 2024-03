Cameron Diaz, 51, ja Benji Madden, 45, saivat yllätysvauvan

View this post on Instagram

– Siunattuna ja innoissamme ilmoitamme poikamme Cardinal Maddenin syntymästä. Hän on mahtava ja olemme kaikki niin onnellisia siitä, että hän on täällä! Lasten turvallisuuden ja yksityisyyden vuoksi emme julkaise mitään kuvia, mutta hän on todella söpö. Tunnemme kaikki olomme niin siunatuiksi ja kiitollisiksi. Lähetämme paljon rakkautta perheeltämme teille, päivityksessä kerrotaan.