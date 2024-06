Anna-Maja Henriksson: Hallituksen kaatuminen oli lähellä – voimani olivat loppumassa

Henriksson totesi, että vaikka RKP:n osallistumista hallitukseen on arvosteltu, on enemmistö puolueen äänestäjistä pitänyt hallitukseen menemistä oikeana päätöksenä. Sisäisiä paineita on kuitenkin ollut. Henriksson sanoi toivovansa, ettei jatkossa enää toistu tilanne, jossa mediassa lainataan nimettömiä lähteitä jotka kertovat, että puolue on kriisissä.