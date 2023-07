Marin kommentoi perussuomalaisten ympärillä vellovaa kohua – "Esiin tullut ei ole ollut uutta tai yllättävää"

Nyt esiin on noussut perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran rasistiset ja väkivaltaiset nettikirjoitukset Jussi Halla-Ahon Scripta-blogin vieraskirjassa.

Marinin mukaan hallituksen on irtisanouduttava suoraan ja yksiselitteisesti rasismista, vihapuheesta ja väkivallasta.

– Jokainen ihminen on arvokas ja ihmisarvo on jakamaton. Jokaisella on oikeus elää turvassa taustastaan riippumatta, Marin kirjoittaa tviitissään.