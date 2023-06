RKP:n Henriksson: Junnila-tapaus välitti koko Suomen kansalle tärkeän viestin

Henriksson on samaa mieltä. Hän toteaa, että ei voi poissulkea sitä, että [Junnila] olisi ollut "taakka hallitukselle”.

Tapahtunut on puhdistanut ilmapiiriä

– Mielestäni nyt tapahtunut puhdistaa ilmapiiriä. Mennään tästä eteenpäin toteuttamaan hallitusohjelmaa, josta olemme yhdessä päättäneet ja neuvotelleet. Nyt on aika suunnata katse eteenpäin ja tulevaisuusteen.

– Myös kansalaisilla on oikeus odottaa sitä meiltä.

Tärkeä viesti Suomen kansalle

Junnila ei ole ainoa perussuomalaisten kansanedustaja, joka on enemmän tai vähemmän julkisesti flirttaillut äärioikeiston kanssa.

– Me ajamme sellaista linjaa, että Suomi on avoin demokraattinen maa ja haluamme kaikin tavoin edistää oikeusvaltioperiaatteita, ihmisoikeuksia ja toimia niiden puolesta kaikilla tasoilla. Se on se tärkeä viesti.