Ankka, kameli ja liuta muita lemmikkejä: New Yorkissa siunattiin täysi kirkollinen eläimiä kaoottisessa tilaisuudessa

New Yorkin St. John The Divine -katedraalissa järjestettiin viime sunnuntaina todennäköisesti kaikkien aikojen kaoottisin siunaustilaisuus. Kirkko kutsuu vuosittain eri eläintenomistajia tilaisuuteen, jonka tarkoituksena on siunata lemmikkejä. Tilaisuus järjestettiin kansainvälisen eläintenpäivän kunniaksi.

Mitún mukaan kirkot ympäri maailman kunnioittivat kansainvälistä eläintenpäivää eri tavoin. Harva kirkko kuitenkaan meni yhtä pitkälle kuin New Yorkin Cathedral of Saint John the Divine.

Voit katsoa tilaisuuden tunnelmia jutun yllä olevalta videolta.

Pyhän Franciscus Assisilainen

Cathedral of Saint John the Divine on tuomiokirkko Morningside Heightsissa Pohjois-Manhattanilla. Sen henkilökunta kutsuu vuotuista eläinten siunausta rakastetuksi traditioksi. Tilaisuudessa siunataan, palvotaan jumalaa, tanssitaan, kuunnellaan musiikkia ja järjestetään eläinten kulkue.

– Vaikka eläimet tuovatkin aitoa iloa, tilaisuuden oikea tarkoitus on tunnustaa ja kunnioittaa jumalaa, pastori Patrick Malloy kertoo tiedotteessa.

Malloyn kirkko ei pelleillyt, kun se kertoi, että kaikki eläimet, pienet, suuret, karvaiset ja karvattomat olivat tervetulleita tilaisuuteen.

Valtava uusgoottilaiseen kirkko, jonka lattiatila on hurjat 11 000 neliömetriä, täyttyi sunnuntaina koirista, kissoista ja muista tavanomaisista lemmikeistä. Mukana oli kuitenkin myös kotieläimiä, kuten vuohia ja ankkoja. Eksoottisimpia siunattavia olivat kamelit ja laiskiaiset.

Kristinuskossa Pyhän Franciscus Assisilainen on muun muassa eläinten suojeluspyhimys. Franciscus Assisilaisen muistopäivä on 4. lokakuuta, joka on myöhemmin hänen vuokseen otettu myös kansainväliseksi eläinten päiväksi.

– Iloitsemme suurista ja pienistä eläimistä Pyhän Franciscuksen hengessä, pastori Malloy kertoo.

Vuotuinen traditio palasi pandemiavuosien jälkeen isompana kuin koskaan aiemmin

Tilaisuudesta on julkaistu runsaasti videomateriaalia sosiaalisessa mediassa. Videoiden perusteella tilaisuudessa siunauksen sai muun muassa dramaattinen aasi, joka ei todellakaan ollut intona joutuessaan ottamaan osaa sekasortoon herran huoneessa. Siunauksen saivat myös kalju kissa, valtava kahden ihmisen kannattelema käärme, krokotiili ja omalla paikallaan kirkon penkillä istuva pulska ankka.

Cathedral of Saint John the Divine on ylpeä pitkästä traditiostaan eläinten siunauksen saralla. Valitettavasti vuonna 2019 juhlaa ei voitu järjestää kirkossa tapahtuneen tulipalon takia. Sen jälkeen vuotuinen tilaisuus oli paussilla pandemian takia.