Ankean näköinen ajoeste vakiinnutti nimekseen betoniporsas – mistä sana on peräisin?

Betoninen läpiajon estävä möykky tiellä, joka on Suomessa useimmiten keltainen punaisilla raidoilla tai pelkistetyn harmaa – tunnetaan tuttavallisemmin myös betoniporsaana.

Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Minna Pyhälahti kertoo, että sana on peräisin 1970-luvulta.

– Meillä on täällä kellarissa valtavat sana-aineistot: arkistojen kokoelmat on koottu yli sadan vuoden aikana. Kokoelmissa on nimiä, murresanoja, puhuttua kieltä ja vanhaa kirjoitettua kieltä, Pyhälahti kertoo.