Ukrainassa ollaan jälleen vaikean talven edessä. Arvioiden mukaan vain reilut 30 prosenttia maan sähköntuotannosta toimii täydellä teholla venäläisten viimeaikaisten ilmahyökkäysten jälkeen.

Sähkömies Andrii Yavorskyi ei ole nähnyt vanhempiaan seitsemään vuoteen. He jäivät rintamalinjan toiselle puolelle sodan runtelemassa Donetskissa, joka on nyt suurelta osin venäläisten miehittämä.



Yavorskyin mukaan on onni, että hänellä on paljon töitä. Se auttaa olemaan ajattelematta sodan kurjuutta.



– Olen surullinen ja murheellinen, koska läheiseni eivät ole luonani, sanoo Yavorskyi Ruotsin TV4:n haastattelussa.



40-vuotias kuuluu sähköyhtiön valmiusryhmään, joka tekee vuorotyötä ympäri vuorokauden sähkön saamiseksi kansalaisille Venäjän pommitusten jälkeen.

"Teemme parhaamme"

Talven edetessä tilanteen pelätään pahenevan entisestään.

– Näette joka yö, mitä tapahtuu Odessassa, Pultavassa ja muissa kaupungeissa. Kokemus osoittaa, että vihollinen etenee

kaupunki kerrallaan, askel askeleelta, sanoo Kiovan sähkölinjojen korjaustöiden työnjohtaja Oleh Braharnyk.



– Pelkään, että kaikki vain pahenee. Teemme parhaamme pysyäksemme tilanteen tasalla.

Sähkökatkoja ja säännöstelyä

Arvioiden mukaan noin 60–70 prosenttia Ukrainan sähköntuotannosta on vaurioitunut, tuhoutunut tai miehitetty Venäjän hyökkäysten seurauksena.



Iskut ovat johtaneet siihen, että ukrainalaisilla kotitalouksilla on vaikeuksia valmistaa ruokaa, käydä suihkussa, ladata puhelimia tai lämmittää kotejaan. Useilla alueilla on sähkökatkoja ja sähköä joudutaan säännöstelemään.



Andrii Yavorskyille sota on erityisen tuskallinen. Venäjän vaatimus on, että hänen kotikaupunkinsa Donetsk jää Venäjän hallintaan.



– Toivon sydämestäni, että Donetsk vapautetaan Ukrainalle ja kaikki palaa ennalleen.