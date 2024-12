Venäjä pyrkii valloittamaan Ukrainan maaperää myös maan koillisissa osissa, mutta Ukraina on toistaiseksi pystynyt puolustautumaan. Harkovan alueen rajaseudut ovat kuitenkin tyhjentyneet ihmisistä, ja pommitus on etulinjan taajamissa jokapäiväistä.

MTV Uutisten toimittajan Niko Nurmisen mukaan Venäjä iskee lähellä Venäjän rajaa olevaan Harkovaan jatkuvasti. Tuttu näky ovat niin raketit, ohjukset, droonit kuin liitopommitkin.

– Näissä Harkovan alueen pikkukylissä ja -kaupungeissa näyt ovat tänäkin päivänä lohduttomia. Esimerkiksi Ruska Lozovan pikkukylässä rakennetaan uudelleen kaupunkiin johtavaa siltaa, mutta venäläiset pommittavat sitäkin jatkuvasti.

"Yksi kansanmurhan tunnusmerkeistä"

Harkovan alueen sotilashallinnon johtaja vie MTV Uutiset kierrokselle ampumaradaksi muuttuneeseen pikkukaupunkiin. Seitsemän kilometrin päästä venäläiset osuvat kaupunkiin myös tykistöllä.

Kylänraiteilla näkyy lähinnä kotitalojensa raunioilla vaeltelevia nälkiintyneitä koiria.

Entiseen 5 000 asukkaan taajamaan on uskaltanut palata muutama sata ihmistä.



– Hyökkäyksiä on koko ajan. Usein Venäjä iskee aalloissa. En tiedä päättävätkö he niistä kuunkierrosta tai ehkä planeettojen asennosta johtuvista syistä. Joskus iskuja tulee tauotta ja joskus on keskeytyksiä, mutta aina niitä tulee, kertoo Harkovan alueen sotilashallinnon johtaja Volodymyr Usov.

– He terrorisoivat tavallisia asukkaita eikä yhdelläkään kyläläisellä ole mitään lepoa. Rauhaa tahtovat ihmiset kärsivät. Vihollinen ei anna ihmisille mahdollisuutta palata koteihinsa. Tämä on yksi kansanmurhan tunnusmerkeistä, Usov jatkaa.

Pieniä laitoksia isojen sijaan

Ukraina jälleenrakentaa kuitenkin koko ajan, vaikka paikatut katot saatetaankin ampua uudelleen rikki.

Ilmojen kylmettyä venäläiset kiihdyttävät tapojensa mukaisesti iskuja siviilirakenteisiin. Ukrainalaiset ovat, yhtä kaikki, päättäneet kestää nämäkin lyönnit.

– Vihollinen pyrkii järjestelmällisesti tuhoamaan asutuskeskuksia ja infrastruktuuria. Me kuitenkin kehitämme jatkuvasti keinoja hajauttaa näitä elintärkeitä toimintoja, kuten sähkönjakelua ja lämmitystä, Usov selittää.

Ukrainalaiset pyrkivät keksimään keinoja, joiden avulla alueen kaikki asukkaat eivät joutuisi evakoiksi. Venäjän tapaan terrorisoida talvella siviiliväestöä tuhoamalla lämmöntuotanto on löytynyt yksi selviytymiskeino.

– Me emme tällä hetkellä tee enää suuria keskitettyjä lämpö- ja sähkölaitoksia, vaan olemme nyt jo siirtyneet rakentamaan kyliin ja kaupunkeihin pienempiä paikallisia yksiköitä. On vaikeampi tuhota niitä kaikkia, Usov sanoo.