Laiton maahanmuutto Eurooppaan kiihtyy jälleen: Puola ja Tshekki aloittivat tarkastukset Slovakian rajoillaan, valvonta vuotaa Balkanilla

Puola ja Tshekki aloittivat rajatarkastukset Slovakian rajoilla, joiden yli on jo tänä vuonna tullut arviolta 30 000 laitonta maahanmuuttajaa. Tarkkaa lukua ei tiedä kukaan. Uuden sääntelyn on tarkoitus olla voimassa 10 päivää, mutta sitä voidaan pidentää tarpeen vaatiessa.

Balkanin rajaesteet vuotavat

Maahanmuuttajia tulee Slovakiaan pääosin Unkarista, vaikka maa on pystyttänyt raja-aidat eteläisille Serbian ja Kroatian rajoilleen. Niin sanotun Balkanin reitin käyttäjien määrä on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana noussut joistakin tuhansista arviolta 150 000:een, joten raja vuotaa pahasti.

On vain arvattavissa, että rajaviranomaisia on joko lahjottu tai salakuljettajat ovat keksineet reittejä, joita ei valvota. Unkarin vähemmän valvotun Romanian rajan yli on Unkarin mukaan tultu yksinkertaisesti rekkojen lastitiloissa. Tulijat ovat olleet pääasiassa nuoria miehiä eri puolilta Lähi-itää ja jopa Afganistanista asti.

EU:lla muitakin paineita

Puola on jo Liettuan ja Latvian tavoin sulkenut rajaansa Valko-Venäjälle, kun maa on edelleen jatkanut maahanmuuttajien ajamista kohti rajaa. Tilanne rajoilla on ollut määrien suhteen epäselvä, ja Puolassa on huolestuttu jopa voimatoimisesti toimeenpannusta rajapolitiikasta.