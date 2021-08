Euroopassa ennakoidaan valtavan ihmismassan pyrkivän pois Talebanien hallitsemasta Afganistanista, eikä EU:lla vieläkään ole yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa

Viime vuosina EU:n toimet näyttävät keskittyneen turvapaikanhakijoiden pitämiseen poissa, mutta suurin vastuunjakoon liittyvä ongelma on yhä ratkaisematta.

Toistaiseksi Afganistanin maarajoilla on hiljaista. Kun Kabulin ilmasilta katkeaa tiistaina, viimeistenkin länsimaiden joukkojen poistuessa, monen afganistanilaisen uskotaan pyrkivän turvaan Talebanilta maitse.

Suurimmat määrät afganistanilaisia vastaanottavat naapurimaat Pakistan ja Iran. YK:n pakolaisjärjestön mukaan jo viime vuonna niihin pakeni yhteensä yli kaksi miljoonaa rekisteröityä afganistanilaispakolaista: Pakistaniin liki 1,5 miljoonaa ja Iraniin lähes 800 000. Määrä on todellisuudessa luultavasti virallisia lukuja korkeampi.

Myös Afganistanin sisäisiä pakolaisia on arvioiden mukaan noin 3,5 miljoonaa.

Viime vuonna turvapaikanhakijoiden määrä tippui yli kolmanneksen

Tuolloin EU vastasi kriisiin solmimalla Turkin kanssa sopimuksen. Turkki lupasi katkaista turvapaikanhakijoiden kulun Euroopan puolelle, mitä vastaan EU-maat sitoutuivat maksamaan Turkille miljardeja tulevien vuosien aikana. Myöhemmin Turkki on käyttänyt pakolaisia vipuvartenaan uhkaillakseen EU:ta.

Vastuunjaon suhteen ei vieläkään sopua

Vuodesta 2015 alkaen EU on myös kasvattanut merkittävästi rajavalvontavirasto Frontexin budjettia . Vuonna 2015 budjetti oli 143 miljoonaa euroa, kun vuodelle 2021 se on jo yli nelinkertaistunut 543 miljoonaan euroon. Virastolle suunnitellaan myös 10 000 rajavartijan pysyviä joukkoja vuoteen 2027 mennessä. Pysyvä rajavartiosta aloittaa tehtäväänsä tänä vuonna, alkuun 5000 rajavartijan vahvuudella.

Turvapaikkapolitiikkaa on kritisoitu eniten Dublin-asetuksen vuoksi. Sen yleissääntö on, että vastuun turvaa hakevasta kantaa ensimmäinen saapumisvaltio. Tätä on yritetty uudistaa, mutta sopua ei ole löytynyt.