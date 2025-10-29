Yhdysvaltojen mukaan Euroopan täytyy kantaa suurempi vastuu Euroopan puolustamisesta.
Yhdysvallat vetää sotilaitaan Itä-Euroopasta, kertoo Romanian puolustusministeriö uutistoimisto Reutersin mukaan.
Yhdysvallat on kertonut suunnitelmistaan puolustusliitto Natolle.
Yhdysvallat vähentää joukkojaan ainakin Romanian Mihail Kogalniceanun lentotukikohdassa.
Tiedossa ei ole, missä muualla Yhdysvallat mahdollisesti vähentää sotilaitaan Itä-Euroopassa.
Romanian mukaan päätös oli odotettu, sillä Yhdysvallat on tehnyt lukuisia kertoja selväksi, että se keskittää jatkossa enemmän voimavarojaan Aasiaan.
Romaniaan jää noin 1 000 yhdysvaltalaissotilasta.
Huhtikuussa yhdysvaltalaismedia CBS News kertoi puolustusministeriölähteiden sanoneen, että Yhdysvallat harkitsee vetävänsä jopa 10 000 sotilasta Itä-Euroopasta.
Euroopassa Yhdysvaltojen suunnitelma vetää joukkojaan Itä-Euroopasta on huolestuttanut, sillä Venäjän nähdään muodostavan pitkäaikainen uhka.