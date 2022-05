Koronaministeri Lindén: Kesän juhlia voi viettää normaalisti, mutta uuteen tautiaaltoon varaudutaan: "Emme tiedä, millaisia muunnoksia syksyllä on"

– Se on tietysti mielen kannalta hyvä, koska korona on ollut niin ahdistava asia, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén.

"Silloinhan tämä alkaa muistuttaa enemmän influenssaa"

Ministerin mukaan yksi keskeisimmistä asioista on hoitopaikkojen riittävyydestä huolehtiminen.

– Rokotteita ja muita hoitotarvikkeitahan meillä on. Ennen kaikkea kysymys on nyt siitä, että emme tiedä millaisia muunnoksia syksyllä on liikkeellä, Lindén sanoo.