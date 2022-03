Dieselin ennätyskorkea hinta uhkaa lähes jokaisen kuljetusyrittäjän tulevaisuutta – "Järkevämpää jättää ajamatta’"

Vastanneista yhdeksän kymmenestä sanoo, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta, ja 38 prosenttia on laittanut vähintään osan kalustostaan seisontaan.

– Barometrin perusteella moni on joutunut toteamaan, että on taloudellisesti järkevämpää jättää ajamatta näillä polttoaineen hinnoilla, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Tilanne on aiheuttanut osalle yrityksistä maksuvaikeuksia, ja moni kuljetusyritys on kääntynyt rahoittajansa puoleen. Myös maksuliikenne kuljetusyrityksen suuntaan on hidastunut, kertoo 39 prosenttia.