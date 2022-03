Valtiovarainministeri Saarikko ehdottaa väliaikaista muutosta polttoaineiden jakeluvelvoitteeseen

Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, että liikennepolttoaineen jakelijoilla on velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen tietty vähimmäisosuus uusiutuvia polttoaineita. Nyt jakeluvelvoite on 19,5 prosenttia, ja se nousee vuosittain siten, että uusiutuvien osuus on vuodesta 2029 lähtien 30 prosenttia.