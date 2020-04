Amerikkalaistutkijat uskovat auringonvalon vahingoittavan koronavirusta – "Tuntuu tappavan viruksen niin pinnoilta kuin ilmastakin"

UV-säteily sterilisoi

Ultraviolettivalon sterilisoivasta vaikutuksesta on tiedetty jo pitkään, koska säteily vahingoittaa viruksien geneettistä rakennetta ja niiden kykyä monistua.

– Olisi hyvä tietää, miten testi on tehty ja kuinka tulokset on mitattu. En epäile, että se olisi tehty huonosti, mutta viruksien testaamiseen on lukuisia tapoja, riippuen siitä, mitä osa-aluetta halutaan tutkia, perusteli texasilaisbiologi Benjamin Neuman.