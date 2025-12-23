Itse tehty kebab on sosiaalisen median viraalihitti. Näin somekokki Kalle "Chef Wallin" Wallin sen valmistaa.

Oletko jo kuullut somen sekoittaneesta kotitekoisesta kebabista? Useat somekokit ja ruokavaikuttajat ovat syksyn aikana jakaneet omat ohjeensa tähän hittiruokaan.

Yksi heistä on Chef Wallinina tunnettu somekokki Kalle Wallin. Kallen kebabohje on kerännyt Instagramissa ja Tiktokissa yhteensä jo yli 1,1 miljoonaa katselukertaa.

– Tuli muutama resepti vastaan ja katsoin, että kukaan ei tee sitä kunnolla. Kukaan ei oikein vaivaa sitä kunnolla. Ajattelin, että minä teen sen kunnolla, Kalle kertoo.

Kokeile myös Huomenta Suomen kinkkukebabia

Somekokki näytti Huomenta Suomessa, miten kotitekoinen kebab valmistetaan superhelposti ja nopeasti.

Joulun kunniaksi hittikebabista valmistettiin myös toinen versio: Huomenta Suomen oma joulukinkkukebab. Usko tai älä, joulukinkun jämät taipuvat kebabtaikinaksi, ja lopputulos todella yllättää!