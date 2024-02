Atlantin valtameren virtausta uhkaa romahdus, jollaista ei ole nähty 10 000 vuoteen

Mikä AMOC?

Atlantin termohaliinisella kierrolla (AMOC) tarkoitetaan veden lämpötilan ja suolapitoisuuksien aiheuttamaa kiertoliikettä . Golfvirta on osa tätä kiertoliikettä.

AMOC:illa on keskeinen rooli maailman säätilojen ja lämmön säätelyssä. Merivirtajärjestelmän kerrotaan jo hidastuneen ja jos se jatkaa hidastumistaan, saattavat Atlanttia ympäröivien maanosien sääolot sekoittua yllättävällä tavalla.

Huonoja uutisia ilmastojärjestelmälle

Atlantin kiertovesivirtaus eli AMOC vaikuttaa keskeisesti ja maailmanlaajuisesti ilmaston säätelyyn. Science Advances -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan Atlantin valtameren kiertokulku on menossa kohti käännekohtaa, joka tietää huonoja uutisia ilmastojärjestelmälle ja ihmiskunnalle.

The Guardian kertoo tutkimuksen tehneiden tutkijoiden olleen suorastaan järkyttyneitä siitä, millainen ennustettu romahdusnopeus olisi. Toisaalta he kertovat, että on mahdotonta ennakoida, miten pian tämä käännekohta tapahtuisi.