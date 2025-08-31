Älyvaatteiden tulevaisuus? Tutkijat ahtoivat tietokoneen vaatteen kuituun – sen voi pestä!

Tutkijat ovat onnistuneet kehittämään joustavan kuidun, johon saadaan mahtumaan tietojenkäsittelyn olennaisia osia.
Tietojenkäsittelykuiduista muodostuvan älyvaatteen voi laittaa jopa pyörimään pesukoneeseen, kertoo tiedesivusto Live Science.
Tutkijat pyrkivät tulevaisuudessa kutomaan useista kuiduista koostuvan kuituverkkotietokoneen. Näin vaatteisiin olisi mahdollista lisätä uudenlaisia älyominaisuuksia.
Älytekstiilien käyttöönottoa on rajoittanut se, että yksittäisten vaatekuitujen kapasiteetti on ollut pahasti rajoittunutta eikä niitä ole kytketty erilisiin komponentteihin. Näin esimerkiksi vaatetta käyttävän henkilön biosignaalien tulkinta on ollut haasteellista älyvaatteiden avulla.
Live Science kertoo Nano-Micro Letters -julkaisussa julkaistusta tutkimuksesta, jossa tutkijat onnistuivat sovittamaan yksittäiseen kuituun sensoreita, viestinnällisiä ominaisuuksia, laskennallisia toiminnallisuuksia sekä varastointitilaa tiedostoille.
Älyvaatteen avulla on mahdollista saada käyttäjästään tarkempaa tietoa, koska se pystyy tarkkailemaan käyttäjää useista kohdista. Samalla se mahdollistaa tutkijoiden mukaan reaaliaikaisen vuorovaikutuksen tietokoneen ja ihmisen välillä.
Tutkimuksessa jokaiseen kuituun pakattiin neljä erilaista sensoria, kaksi viestintämoduulia, virrankäsittelykomponentit sekä mikro-ohjain. Yhdistettynä nämä komponentit mahdollistivat tiedon keräämisen, prosessoinnin, varastoinnin ja tulosten lähettämisen eteenpäin.
Tutkimuksessa kuidut pystyivät keräämään reaaliajassa tietoa koehenkilön tekemistä fyysisistä harjoitteista. Yksittäinen kuitu kykeni 67 prosentin tarkuutteen koehenkilöiden liikkeiden tulkitsemisessa, mutta neljä kuitua yhdistettynä kykenikin jo 95 prosentin tarkkuuteen.
Tekniikan kehittämisessä on kuitenkin edelleen tehtävää, joten aivan lähiaikoina ei kuitutietokoneella toimivaa älyvaatetta ole vielä tulossa markkinoille.