Espoolainen startup-yritys Agate Sensors on kehittänyt uuden teknologian, jonka avulla koneet voivat tunnistaa näkemäänsä jopa kemiallisella tasolla ja ihmissilmää tarkemmin.

Teknologiaa voidaan hyödyntää jokapäiväisissä tuotteissa kuten puhelimien kameroissa, elintoimintoja mittaavissa laitteissa tai maanpuolustuksessa.

Ihmissilmä näkee vain kolme väriaaltoa, kun taas Agate Sensorsin patentoidut sensorit tunnistavat satoja väriaaltoja samanaikaisesti. Sensorit antavat koneille ylivoimaisen näkökyvyn perinteisiin kameroihin verrattuna.

– Spektrisensoriteknologiamme on piille integroitu valoherkkä anturi, jolla pystytään mittaamaan valon spektriä aina 400:sta 950:een nanometriin ja myös siitä eteenpäin erilaisilla piiseosteknologioilla. Se on erittäin mullistavaa, että pystymme havainnoimaan paljon enemmän kuin ihmissilmä pystyy tällä hetkellä havainnoimaan, selittää Agate Sensorsin toimitusjohtaja Tommi Leino.

Lukemattomia sovellusmahdollisuuksia

Teknologian pienikokoisuuden ansiosta sitä voidaan hyödyntää jokapäiväisissä laitteissa. Se tuo niihin laboratoriotason ominaisuudet.

– Puhutaan älykelloista, rannekkeista, sormuksista, matkapuhelimista, autoista, drooneista, satelliiteista. Lista on käytännössä loputon, luettelee Agate Sensorsin kaupallinen johtaja Mikael Westerlund sensoriteknologian hyödyntämismahdollisuuksia.

Kun sensoriteknologia yhdistetään tekoälyä hyödyntävään ohjelmistoon voidaan esimerkiksi eri materiaalien kemikaalikoostumusta analysoida reaaliajassa. Teknologiaa voidaan hyödyntää muun muassa terveydenhuollossa.

– Vaikka etäsoitolla voidaan jatkossa mitata, onko minulla korkea verenpaine ja kuinka hermostunut olen tässä tilanteessa. Tarvitsemme myös uusia ratkaisuja, joilla voimme tuottaa nopeammin ja tarkemmin tilannetietoa potilaista esimerkiksi etävalvontaa kodeissa ja hoivakodeissa, pohtii Westerlund.

Agate Sensorsin spektrisensoriteknologialla voidaan havaita ja mitata valon värijakaumaa aiempaa tehokkaammin ja tarkemmin.MTV

Uusia mahdollisuuksia kännyköihin

Sensoreista on hyötyä myös maanpuolustuksessa.

– Maanpuolustusratkaisuissa ja järjestelmissähän käytetään hyvin paljon erityyppisiä sensoreita liittyen esimerkiksi tunnistamiseen, valvontaan tai kohdistamiseen. Meidän sensorit tuottavat uutta dataa, jonka pohjalta voidaan tehdä parempia ja nopeampia päätöksiä, arvelee Westerlund.

Sensoreista voi olla hyötyä myös arkisissa tilanteissa.

– Matkapuhelimissa ne tulevat tuottamaan meille sellaisia kykyjä, joista ei voida edes uneksia tällä hetkellä. Jos käydään ruokakaupassa, niin voidaan havaita, kuinka tuoretta kala kalatiskissä on. Tai onko edessä oleva ruoka-annos saastunut jollakin tavalla. Kannattaako se syödä, kuinka tuoretta se on, kuvailee Westerlund tulevia sovellusmahdollisuuksia.

Rahoittajat uskovat teknologiaan

Startup-yritys keräsi juuri 5,6 miljoonan euron rahoituksen teknologian kaupallistamiseen. Yksi rahoittajista on Voima Ventures.

– Tämä keksintö perustuu pohjoismaiseen akateemiseen tutkimukseen ja uskomme, että tällä teknologialla on mahdollisuus tuoda täysin uusia käyttötarkoituksia puettavien teknologioiden kuin puolustusteknologioiden osalta, sanoo Voima Venturesin sijoitusjohtaja Niko Elers.

Tällä hetkellä parhaiten menestyvät tekoälyä hyödyntävät startupit.

– Lyhyellä aikavälillä parhaat menestymismahdollisuudet on startupeilla, jotka palvelevat jotenkin AI-investointien kasvua. Vihreän siirtymän osalta suuret haasteet eivät ole muuttuneet mihinkään. Uskomme, että siellä on paljon hyviä mahdollisuuksia, arvioi Elers.

Rahoituksen kerääminen vaikeaa startupeille

Rahoituksen löytäminen on edelleen suuri haaste startup-yrityksille.

– Kaikki ei löydä rahoitusta ja se on pelin henki, että rahoitusta on vaikea saada. Vain parhaat yhtiöt saavat rahoitusta, määrittelee Elers.

Agate Sensors uskoo tekevänsä ensimmäiset kaupalliset sopimukset vuoden -27 aikana.

– Ensimmäiset testipiirit tulevat jo tämän vuoden puolella ja varsinainen massatuotanto pystytään aloittamaan 2027 jälkipuoliskolla, lupaa Leino.