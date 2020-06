Alvar Aallon 50-vuotias klassikko Finlandia-talo saa taas uutta marmoria pintaan – edellinen peruskorjaus aiheutti skandaalin

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén Helsingin kaupungilta kertoo STT:lle, että arvio 50 vuoden kestävyydestä on tehty muun muassa laajoilla laboratoriotutkimuksilla esimerkiksi nopeuttamalla marmorin ikääntymistä. Edellisten korjauskertojen jälkeen on saatu paljon lisää tietoa siitä, miten marmoria voidaan tutkia.

– Tutkimiseen on kehitetty standardoitu tutkimusmenetelmä, jossa lämpötilaa ja kosteutta muutetaan syklisesti, jonka jälkeen tutkitaan, mitä muutoksia on tapahtunut. Myös esimerkiksi pakkasenkestävyystestausta ja värimuutosten testausta on tehty, HIldén kertoo.

Vuonna 2018 Finlandia-talon katolle pystytettiin koeseinä, jossa testattiin kahdeksaa mahdollista julkisivumateriaalia. Hildénin mukaan on myös selvitetty referenssikohteita, joissa valittua marmoria on ollut käytössä.

Koko perusparannuksen budjetti 119 miljoonaa

– Usein on niin, että marmori louhitaan louhoksella ja laatat tehdään muualla, ja jäljitettävyys laatan alkuperästä on vaikeaa.

Rakentamiskustannuksiksi arvioidaan 119 miljoonaa euroa. Julkisivujen osuus on siitä noin 12–15 prosenttia, josta julkisivun materiaalikustannus on alle puolet. Uusittavia julkisivulaattoja on 11 000, ja niiden pinta-ala on 7 000 neliömetriä.