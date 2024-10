Alue- ja kuntavaaleihin puoli vuotta – kokoomuksella suurin budjetti

Tulevien alue- ja kuntavaalien suurin budjetti on kokoomuksella, selviää STT:n soittokierroksella suurimpiin puolueisiin. Kokoomus on varannut vaaleihin noin 1,8 miljoonaa euroa.



Perussuomalaisten budjetti on vajaat 1,5 miljoonaa euroa, SDP:n noin miljoona euroa ja keskustan 600 000 euroa.



Puolueiden ehdokashankinta ja valmistautuminen kiihtyy, kun aikaa vaaleihin on jäljellä puoli vuotta. Vaalit järjestetään 13. huhtikuuta.



Ehdokkaiden hankkimisella on kunta- ja aluevaaleissa merkitystä, sillä suuretkaan puolueet eivät saa niissä ehdokaslistojaan täyteen kaikissa paikoissa. Suuri ehdokasjoukko antaa eväitä tavoitella hyvää tulosta. Ehdokaslistat on toimitettava viimeistään 4. maaliskuuta.



STT kysyi neljän suurimman puolueen puoluesihteeriltä budjeteista, ehdokasasettelusta ja vaaliteemoista.

Joukkopakoa ei odotettavissa

Kokoomuksen puoluesihteeri Timo Elo on huomannut yhden muutoksen verrattuna viime aluevaaleihin. Tuolloin ehdolle intoutui paljon sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.



Elon mukaan osa heistä on ollut turhautuneita siihen, että aluevaltuustoissa on jouduttu keskittymään säästötoimiin.



– Ymmärrän, että niille, jotka tulivat parantamaan palveluita, siinä on ollut vähän ristiriitaa, Elo sanoo STT:lle.



Hän korostaa, että seuraavaksi alueilla päästään palveluiden uudistamisen pariin.



Joukkopakoa aluevaltuustoista ei ole kuitenkaan odotettavissa. Kaikki neljä puoluesihteeriä sanovat, että nykyisiä valtuutettuja on asettumassa runsaasti ehdolle.



Kokoomuksella on tässä vaiheessa tiedossa noin 700 aluevaaliehdokasta ja "pari tuhatta" kuntavaaliehdokasta. Viime aluevaaleissa sillä oli noin 1 600 ehdokasta ja kuntavaaleissa noin 6 000 ehdokasta.



Elon mukaan kokoomus aikoo puhua aluevaaleissa esimerkiksi hoitoonpääsystä ja kuntavaaleissa koulutuksesta, kuntien elinvoimasta ja taloudesta.

Hoitotakuu nousemassa vaaliteemaksi

Vielä keväällä samanlaista turhautumista havaitsi SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi. Oppositiossa uskotaan kuitenkin tuulen kääntyneen hallituksen viimeaikaisten päätösten vuoksi.



– Ihmiset ovat sisuuntuneet sen suhteen, että pitää lähteä näitä palveluita puolustamaan näissä vaaleissa, sanoo Näkkäläjärvi.



SDP:llä on tähän mennessä noin 700 aluevaaliehdokasta ja noin 1 800 kuntavaaliehdokasta. Viime aluevaaleissa SDP:llä oli noin 1 600 ehdokasta ja viime kuntavaaleissa noin 5 600 ehdokasta.



Näkkäläjärven mukaan SDP:n suuri aluevaaliteema on perusterveydenhuollon 14 vuorokauden hoitotakuun puolustaminen. Hallitus on keventämässä hoitotakuun kolmeen kuukauteen, mutta hyvinvointialueet voivat halutessaan ja kyetessään noudattaa kireämpääkin linjaa.



Kuntavaaleissa puolue aikoo pitää esillä esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia, koululaisten oppimisrauhaa ja toisaalta opettajien työrauhaa.

Keskusta kaipaa alueille työrauhaa

Myös oppositiopuolue keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho puhuu taistelutahdosta, jota ovat tuoneet hallituspuolueiden edustajien puheet. Siika-aho kaipaisi alueille työrauhaa.



– Poliittisten kellokkaiden pelottelut aluevaltuustojen lakkauttamisesta ja tällaisesta, eihän se työrauhaa siellä auta. Vaan päinvastoin.



Elokuussa kansanedustaja Ville Valkonen (kok.) esitti aluevaaleista luopumista.



Aluevaaleissa keskusta aikoo puhua ainakin lähipalveluiden pelastamisesta. Kuntavaaleissa esillä ovat ainakin oikeus oppia lähellä ja kuntien elinvoima.



Keskustalla on aluevaaleihin noin 400–500 ehdokasta tiedossa ja kuntavaaleihin noin "pari tuhatta". Perinteisesti keskustalla on ollut kuntavaaleissa puolueista eniten ehdokkaita. Viime kuntavaaleissa keskustalla oli noin 6 900 ehdokasta ja viime aluevaaleissa noin 1 500 ehdokasta.

Aluevaalit vaikeammat kuin kuntavaalit