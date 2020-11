Lähes kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ovat jo varmasti ehdolla kuntavaaleissa – asiantuntija: "Lähteminen ehdolle on jopa moraalinen velvoite"

Hallituspuolueista Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on ehdolla kotikaupungissaan Tampereella, keskustan Annika Saarikko hamuaa Varsinais-Suomessa Oripään valtuustoon, Vasemmistoliiton Li Andersson hakee jatkokautta Turun valtuustoon ja Rkp:n Anna-Maja Henriksson on ehdolla Pietarsaaressa.

Kokoomuksen Petteri Orpo on kuntavaaleissa ehdolla Turussa ja kristillisdemokraattien Sari Essayah Lapinlahdella.

Helsinkiläisellä Ohisalolla on kuitenkin paineita lähteä ehdolle valtuutetuksi, koska vihreät tarvitsee kaikki mahdolliset äänet, jos se mielii Helsingin ykköspuolueeksi.

Ykköspaikasta on käyty kovaa kisaa kokoomuksen ja vihreiden välillä. Näiden kahden takana Sdp ja Perussuomalaiset hamuavat niin ikään lisää kannatusta Helsingissä ja erityisesti Sdp:n kannatus on ollut pääkaupungissa nousussa. Sdp:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan puolueen paikallinen suosio Helsingissä lähti nousuun sen jälkeen, kun Sanna Marinista tuli pääministeri.

”Moraalinen velvoite”

Puolueiden puheenjohtajien lähtö kuntavaaleihin on ennemmin sääntö kuin poikkeus, vaikka heillä ei ole aina eduskunta- tai ministerityön takia kunnolla aikaa olla mukana kuntapolitiikassa.

– Lähteminen ehdolle kuntavaaleihin on puheenjohtajille jopa moraalinen velvoite. Heidän mukanaolollaan halutaan vahvistaa mahdollisimman suuri äänisaalis. He ovat tunnettuja poliitikkoja ja ihmiset äänestävät heitä, vaikka tietävät, etteivät he välttämättä ehdi olla kuntatasolla kaikessa mukana, sanoo Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.