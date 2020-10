Koronan seurausta tämäkin: Monilla puolueilla on enemmän kuntavaaliehdokkaita kuin viime vaaleissa – "Näyttää lupaavalta"

Oppositiossa oleva perussuomalaiset on näkyvällä kampanjalla saanut eniten ehdokkaita. Hallituksessa olevalla sdp:llä ehdokkaita on lähes yhtä paljon

– Meillä on lukuisilla paikkakunnilla enemmän ehdokkaita kuin viime vaaleissa oli lopullisilla ehdokaslistoilla, joten näyttää varsin lupaavalta, Grönroos sanoo.

– Digiloikka on ollut todellinen - meillä on koulutustoimintaa ollut kokoomuksella aivan erityisen paljon – enemmän kuin vuosikausiin viimeisen neljän kuukauden aikana, kommentoi kokoomuksen kuntavaalipäällikkö Antti Ahonen.

– Mitä enemmän ehdokkaita on, sitä helpompi on saada ääniä ja kannatusosuuksia – kyllä määrällä on yhteys myös vaalitulokseen.