Perussuomalaisten kone yskii – MTV:n vertailu: Näin paljon puolueilla on ehdokkaita kevään vaaleihin

– Meillä on kone joka lähtee aina vähän dieselmäisesti käyntiin, mutta kun se lähtee käyntiin, kyllä se siitä loppua kohden kiihtyy, perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää vakuuttaa.

Lukuihin on syytä suhtautua suuntaa antavina väliaikatietoina. Puolueet keräävät ehdokkaita hieman eri rytmissä ja seuraavat ehdokasmääriä eri tavoin, eikä niiden antamia lukuja ole mahdollista varmistaa mitenkään.

Hallitusvastuu voi näkyä

Kokoomus on saanut väkeä innostumaan aluevaaleista. Ehdokkaaksi suostuneita on jo noin tuhat.

SDP:llä on 700 ehdokasta, hieman alle puolet siitä ehdokasmäärästä, jonka se saavutti aluevaaleihin 2022. Perussuomalaisten ehdokasmäärä on nyt 17 prosenttia edellisten aluevaalien ehdokasmäärästä.

Perussuomalaisten valtakunnallinen kannatus on laskenut hallitusvastuun myötä. Vuorenpää myöntää, että tämä voi vaikuttaa lukuihin.

Tämä on kuntavaalien asetelma

Kuntavaaleissa tilanne on samansuuntainen kuin aluevaaleissa, tosin ehdokashankinta on kaikilla puolueilla vielä selkeämmin alkuvaiheessa.

Perinteisesti kuntavaaleissa vahvalla keskustalla on nyt kasassa noin neljäsosa viime kuntavaalien ehdokasmäärästä. Perussuomalaisilla osuus on 13 prosenttia.

– Ehdokashankinta on edennyt kohtalaisen hyvin. Keskustan puoluejohto kiertää syksyn aikana eri puolilla Suomea kuuntelemassa paikallisia evästyksiä ja vierailemme muun muassa sairaalapaikkakunnilla, keskustan vaalikoordinaattori Juha Iso-Aho kirjoittaa sähköpostissa.

Kristillisdemokraateista kerrotaan, että ehdokkaita on kumpiinkin vaaleihin "muutama sata". Liike Nytillä ehdokashankinnan tahti on "suurin piirtein sama" kuin edellisissä vaaleissa, mutta lukuja ei ole koottu.

Aluevaalit ovat vaikeampi pala purtavaksi

Kevään vaaleihin on melko tarkkaan puoli vuotta. Puolueet ovat uurastaneet hartiavoimin ehdokkaiden houkuttelussa jo pitkään.

Usean puoluesihteerin mukaan aluevaaleihin on nyt vaikeampaa saada ehdokkaita kuin kuntavaaleihin.

– Se näkyy tosi paljon, että on ollut vaikea kausi [aluevaltuustoissa] takana, ja hallitukseen soteen kohdistuvat jatkoleikkaukset hankaloittavat tilannetta entisestään. Ihmiset tietävät mihin ovat hakemassa, ja aluevaltuustot eivät välttämättä ole ihmisten mielestä kivoja paikkoja istua, vihreiden puoluesihteeri Anna Moring miettii.

– Aika vaikeita asioita on tehty, kun hallintouudistusta on tähän asti yritetty saada kuntoon. Luulen, että nyt kun siirrytään palvelu-uudistusvaiheeseen, ehkä into löytyy uudestaan, kokoomuksen puoluesihteeri Timo Elo sanoo.