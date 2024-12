Kokoomus on hurjassa tahdissa aluevaalien ehdokashankinnassa. Vihreiden mukaan joillain paikkakunnilla ilmapiiri on tehnyt poliitikkona toimimisesta raskasta.

Vihreillä ja keskustalla on vielä paljon tekemistä, kun ne hankkivat ehdokkaita kevään alue- ja kuntavaaleihin. Puolueet ovat ehdokashankinnassaan hieman muita jäljessä, selviää STT:n puolueilta pyytämistä tiedoista.

STT kysyi puolueilta perjantaina, kuinka paljon niillä on tiedossaan ehdokkaita huhtikuussa järjestettäviin vaaleihin.

MTV Uutiset kertoi lokakuussa, että perussuomalaisilla on ongelmia kunta- ja aluevaalien ehdokashankinnassa. Nyt tilanteeseen näyttää tulleen muutos.

Aluevaaleissa ehdokashankintaa johtaa kokoomus ja kuntavaaleissa SDP.

Vihreät taas on heikoimmilla molemmissa vaaleissa, kun lukuja vertaa viime vaalien ehdokasmääriin. Kuntavaaleissa vihreiden kanssa perää pitävät keskusta ja kristillisdemokraatit.

Ehdokasmäärällä on merkitystä, sillä suuri ehdokasjoukko voi auttaa parempaan vaalitulokseen. Toisin kuin muissa vaaleissa, kunta- ja aluevaaleissa ehdokaspaikkoja on tarjolla enemmän kuin puolueet pystyvät täyttämään.

Lukuihin tulee suhtautua suuntaa antavina, sillä ne perustuvat puolueiden omiin ilmoituksiin ja puolueiden tavat pitää kirjaa ehdokasmääristä voivat vaihdella.

Kuntavaaleissa johdossa SDP

Kuntavaaleissa keskusta on perinteisesti ollut ehdokasmäärältään suurin puolue. Tällä hetkellä sillä on tiedossa 2 400 ehdokasta, mikä on yli kolmasosa viime kuntavaalien noin 6 900 ehdokkaasta.

Tällä hetkellä kisaa johtaa kuitenkin SDP, jolla on 3 100 ehdokasta. Perussuomalaisilla on noin 3 000 ja kokoomuksella lähes 2 900 ehdokasta. Niillä kaikilla on koossa noin puolet viime vaalien ehdokasmääristä.

Vihreillä on kuntavaaleihin noin 1 000 ehdokasta ja vasemmistoliitolla vajaat 1 400 ehdokasta. Sekä RKP:llä että kristillisdemokraateilla on kummallakin noin 700 ehdokasta.

Eduskuntapuolueista Liike Nyt ei antanut STT:lle lukumääräisiä arvioita tilanteestaan.

"Valtavat massat lähempänä maaliviivaa"

Keskustan vaalikoordinaattori Juha Iso-Aho muistelee, että tilanne oli vastaava myös viime kuntavaalien alla. Lopulta keskusta kuitenkin sai kasaan eniten ehdokkaita.

– Keskustan ehdokashankinta on hyvin loppupainotteista perinteisesti. Tulee valtavat massat sitten lähempänä maaliviivaa, Iso-Aho sanoo STT:lle.

Iso-Ahon mukaan tämä johtuu siitä, että pienissä kunnissa ehdokashankinta aloitetaan myöhemmin ja toisaalta tieto hankituista ehdokkaista voi kulkea puoluetoimistolle hitaasti.

Puolueen tavoite on 7 000 ehdokasta. Iso-Aho pitää tätä edelleen mahdollisena.

– Paljon töitä se vaatii, mutta niin se on joka kerta sama homma.

Aluevaaleissa kokoomus kärjessä

Aluevaaleissa kokoomus on hurjassa vauhdissa. Se on hankkinut noin 1 300 ehdokasta, mikä on jo noin 80 prosenttia viime vaalien määrästä. Tuolloin kokoomuksella oli 16 29 ehdokasta.

SDP:llä on nyt aluevaaleissa 1 200 ehdokasta ja perussuomalaisilla noin 1 000 ehdokasta. Prosenttiosuudet verrattuna viime vaaleihin ovat SDP:llä 74 prosenttia ja perussuomalaisilla 64 prosenttia.

Seuraavaksi eniten ehdokkaita on vasemmistoliitolla, noin 800, ja keskustalla, noin 750 ehdokasta. Kristillisdemokraateilla on 450 ehdokasta, vihreillä 400 ehdokasta ja RKP:llä 200 ehdokasta.

Vihreät: Politiikan ilmapiiri koventunut

Vihreät on takamatkalla molemmissa vaaleissa. Puolue on kerännyt alue- ja kuntavaaleihin vain yli kolmasosan ehdokkaita verrattuna edellisiin vaaleihin, kun useimmat muut puolueet menevät jo puolivälissä ja rutkasti sen yli.

Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring uskoo osasyyn olevan siinä, että monilla pienemmillä paikkakunnilla ilmapiiri on tehnyt politiikassa toimimisesta raskasta.

– Politiikan ilmapiiri on koventunut ja se näkyy meillä nyt monissa paikoissa. Siellä on ollut aika yksinäistä monille toimia valtuustoissa nimenomaan vihreiden riveissä. Se näkyy meillä jonkinlaisena uupumuksena, Moring sanoo.

Moring kuitenkin uskoo, että joulun lepäämisen jälkeen ehdokashankinta piristyy.

– Ei minulla ole mitenkään kirvestä heitetty kaivoon vielä.

Moringilla on myös käytännön selitys alhaisiin ehdokasmääriin. Syksyyn siirretty puoluekokous sotki monien paikallisjärjestöjen syyskokousaikataulut. Ehdokkaat rekisteröidään vihreissä vasta kokouspäätöksen ja ehdokassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Huhtikuisiin alue- ja kuntavaaleihin on aikaa neljä kuukautta. Ehdokasasettelu päättyy maaliskuussa.

