Liisa ei tuntenut nälkää laisinkaan erämaassa Alone Suomessa – tässä saattaa olla syy 1:29 Katso videolta, miksi Liisa päätti keskeyttää Alone Suomi -ohjelman. Julkaistu 04.11.2025 18:01 Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Aino Haili aino.haili@mtv.fi Erämaassa rankinta Liisalle oli tajuta, minkälainen säheltäjä hän on. 60-vuotias pätkätyöläinen lähtisi silti uudestaan mukaan koetukseen. Pätkätyöläinen Liisa, 60, lähti Alone Suomi -ohjelmasta viidennessä jaksossa omalla päätöksellään. Hän oli kolmas kilpailija, joka lähti erämaasta pois. – Olen vähän tällainen, mitä ennen vanhaan sanottiin, nynny. Tässä on käyty raivon partaalla monta kertaa, mutta sellaista elämä on – kaikki menee ohi, Liisa sanoo jaksossa pelastusryhmän tultua hakemaan hänet pois erämaasta. Liisa kertoi MTV Uutisille olevansa itseensä pettynyt. – Kyllä se oli huono suoritus, kun tänne asti pääsi. Vähän oli lepsusti tehty. Minulla oli liian suuret odotukset itseäni kohtaan, niin sillä tavalla olen pettynyt, kun olen tällainen negatiivinen ihminen.





Liisalla saattoi mennä kuusi tuntia pelkästään tulen sytyttämiseen.

– Kaikista rankinta oli tajuta, kuinka onneton säheltäjä olen. Tulta saatoin sytyttää kuusikin tuntia. Vararavinnolla, eli suklaalla, kuivahedelmillä ja pähkinöillä, pärjäsin. Ihmettelin, kun en tuntenut nälkää, kun olen aivan hirveä syömään kotioloissa. Ruokalaskuni ovat yli tuhat euroa. Olin niin stressitilassa, etten tuntenut nälkää, Liisa arveli.

Stressiä aiheuttivat muun muassa turva- ja kameralaitteet. Kilpailijoilla oli erämaassa muun muassa sateliittiviestimet, joilla pystyi lähettämään viestejä tuotannolle.

– Lähettimistä loppui koko ajan akut, niin se oli jatkuvaa akkujen vaihtamista. Satelliittiviestimelläni lähetin ihan mitä viestejä sattuu, kun meidän piti aina ennen nukkumaanmenoa lähettää viesti. Monta kertaa laitoin hengenvaara, ja sitten vasta sain monen viestin jälkeen laitettua, että kaikki on ok.

Liisalla oli suuria hankaluuksia turva- ja kameralaitteiden käytön kanssa.

"Voi herran jestas sitä hajua"

Liisa vietti yksin erämaassa seitsemän yötä. Hänen tavoitteensa oli kuitenkin paljon kunnianhimoisempi, sillä hän ajatteli viettävänsä metsän keskellä 100 päivää.

– Täysin epärealistista tietysti, kun ei minulla eräilytaustaa ole ollenkaan. En ollut koskaan sytyttänyt tuluksilla tulta tai kalastanut. Heitin viime kesänä ensimmäistä kertaa onkea, ja tuolla [ohjelmassa] en saanut edes koukkuja esille. Katiskalla yritin ja sainkin, mutta se painaa, ja kun raahaat sitä pitkin kallioita, niin kyllä se aika hommaa oli, Liisa päivitteli.

Katiska antoi Liisalle seitsemän ahventa, mutta sinä päivänä hän ei saanut tulta tehtyä. Hän kuitenkin ajatteli, etteivät ne ehdi pilaantua, kun oli niin kylmä yö. Seuraavana päivä Liisa sai kuin saikin paistettua kalat.

Liisalla on selkeä syy siihen, miksi hänelle ei käynyt haavereita erämaassa.

– Katsos, kun noin pienellä liekillä elää, niin ei käy, hän selvensi.

Liisa olisi kaikesta huolimatta valmis lähtemään uudestaan kokeilemaan kanttiaan yksin erämaahan.

Ensimmäisenä metsästä päästyään Liisa suuntasi suihkuun.

– Kuule, kun on nukkunut kaksissa kalsareissa ja päivät on päällä tuulen- ja sateenpitävää vaatetta, niin voi herran jestas sitä hajua.

Kaikesta huolimatta Liisa voisi lähteä ohjelmaan uudestaan.

– Saisi tuntea sitä nälkää ja pääsisi pidemmälle. Jäi kaivelemaan, mutta tämä nyt ei ollut mikään kenraaliharjoitus, Liisa naureskeli.

