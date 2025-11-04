Toiseksi Alone Suomi -ohjelmassa tullut Aki joutui keskeyttämään lääkärin määräyksestä.
Sekatyöläinen Aki, 45, tuli Alone Suomi -ohjelmassa toiseksi ja vietti yksin erämaassa lähes viisi viikkoa.
– Aika yksinäistä ja nälkäistä hommaa. Olin laihtunut liikaa, joten lääkäri ei enää voinut antaa minun jatkaa. Hänen mielestään minun oli parempi lähteä sieltä omin jaloin kuin kantaen. Olin kuitenkin todella pettynyt, sillä olin tullut voittamaan, Aki kertoi MTV Uutisille.
Hänen painonsa putosi erämaassa 20 kiloa, ja voimavarat olivat tämän myötä todella vähissä.
– Ruoanpuute oli suurin haaste. Muuten meni henkisesti ihan ok. Olen ennenkin ollut erämaassa pitkiä aikoja yksin, mutta silloin on ollut ruokaa mukana. Söin erämaassa tuona aikana viisi kalaa ja koko alueen sienet ja puolukat.
– Pari kertaa pyörryin metsässä ja vähän huolestuin, kun en ollut ollut noin vähällä ravinnolla noin pitkää aikaa. Ei kuitenkaan pelottanut, koska tiesin, että minua tarkkaillaan. Eniten olikin ikävä ruokaa. Ihmisiä en oikein edes ikävöinyt, kun kasvotkin pyyhkiytyivät mielestä, Aki jatkoi.