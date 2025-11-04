– Pari kertaa pyörryin metsässä ja vähän huolestuin, kun en ollut ollut noin vähällä ravinnolla noin pitkää aikaa. Ei kuitenkaan pelottanut, koska tiesin, että minua tarkkaillaan. Eniten olikin ikävä ruokaa. Ihmisiä en oikein edes ikävöinyt, kun kasvotkin pyyhkiytyivät mielestä, Aki jatkoi.

– Ruoanpuute oli suurin haaste. Muuten meni henkisesti ihan ok. Olen ennenkin ollut erämaassa pitkiä aikoja yksin, mutta silloin on ollut ruokaa mukana. Söin erämaassa tuona aikana viisi kalaa ja koko alueen sienet ja puolukat.

– Aika yksinäistä ja nälkäistä hommaa. Olin laihtunut liikaa, joten lääkäri ei enää voinut antaa minun jatkaa. Hänen mielestään minun oli parempi lähteä sieltä omin jaloin kuin kantaen. Olin kuitenkin todella pettynyt, sillä olin tullut voittamaan, Aki kertoi MTV Uutisille.

Alun perin Aki suunnitteli olevansa erämaassa kaksi kuukautta.

Tarkka kuuri menetettyjen kilojen takaisinsaamiseksi

Matkan varrella sattui ja tapahtui, ja ensimmäisellä kerralla verkkoja viedessään Aki päätti mennä järveen paljain jaloin. Se oli virhe, sillä terävät kivet raapivat hänen jalkansa verille.

– Ne oli aika pahassa kunnossa. Sitten kerran löin kirveellä jalkaan, mutta siinä ei käynyt pahemmin. Tuli verta, se turposi ja housut menivät vähän rikki, muttei irronnut mitään palasia.

Koska paino putosi erämaassa olon aikana niin paljon, niin Akilla oli kotiin palattuaan tarkat kalorimäärät, mitä hän sai syödä. Pikkuhiljaa määriä kasvatettiin.

– Toisella kerralla keskittyisin verkkoihin enemmän ja laittaisin ne heti kunnolla ihan ensimmäisenä päivänä. Nyt oli verkoilla vähän väärät sijainnit, kun ne olivat rannan myötäisesti, vaikka ne olisi pitänyt vetää rannalta suoraan poispäin. Nyt osaisin käyttää verkkoja paremmin, Aki totesi.