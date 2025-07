Liittyykö Jätkäsaaren kuolemantapauksiin epäilyttävä someilmiö? Poliisi tietoinen mahdollisuudesta

Poliisi kertoo sulkevansa pois myös epätodennäköisiä tapahtumainkulkuja Jätkäsaaren tragedian tutkinnassa.

Helsingin poliisi selvittää, liittyykö sunnuntaina kuolleen kahden teinitytön tapaukseen yhteyksiä epäilyttävään someilmiöön. Tytöt kuolivat pudottuaan Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonlaiturin pysäköintitalon katolta.

Asiasta kertoi keskiviikkona Helsingin Sanomat. Tyttöjen kuolema on yhdistetty internetin keskustelupalstoilla heinäkuun alussa Tiktokissa levinneeseen "kulttiin", koska toisen tytön someprofiilissa on ollut tähän someilmiöön viittaavia emojeja. MTV Uutiset on nähnyt viittaukset.

Poliisi tutkii tapausta kuolemansyyn selvittämisenä.

Kuolemansyyn selvitys on lain nojalla täysin salattu, eikä poliisi voi kertoa siitä samalla tavalla kuin esimerkiksi rikosepäilyä tutkittaessa.

Some-tilillä merkkejä

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth kertoo olevansa tietoinen siitä, että toisen kuolleen nuoren sosiaalisen median tilillä on ollut merkkejä, joiden voidaan tulkita liittyvän "tiettyyn verkkoyhteisöön".

Kuolemansyyn selvittämisen osana poliisi tutkii myös tapahtumiin johtaneita olosuhteita ja digitaalisia laitteita.

Granroth totesi aiemmin, että kuolemansyyntutkinnan yhteydessä ei ole tullut esille viitteitä siitä, että nuorten kuolema liittyisi sosiaalisessa mediassa leviäviin asioihin.

Granroth kertoo MTV Uutisille, että tilanne on edelleen sama.

– Olemme ihan alkuvaiheessa ja menisin asioiden edelle, jos sanoisin muuta. Asia otetaan kuitenkin huomioon ja tutkinnassa suljetaan pois myös epätodennäköisiä vaihtoehtoja.

– Otamme huomioon myös sen, että kun kyseessä ovat nuoret lapset, niin tällaisen kuvakkeiden laittaminen voi tarkoittaa jotakin jossain kontekstissa, mutta henkilö on voinut tarkoittaa sillä myös ihan muuta.

Heinäkuun toisella viikolla Tiktokissa alkanut ilmiö tunnetaan nimellä The Children of the Waning Star, eli hiipuvan tähden lapset.

Ilmiö sai alkunsa tiktokkaaja Gigi Jarvisin videosta, jossa hän kertoo perustavansa kultin.

Jarvisin "kultti" keräsi nopeasti suuren seuraajajoukon, mutta karkasi yhtä nopeasti perustajansa hallinnasta. Jarvisin kulttivideoiden sisältö oli suurimmaksi osaksi varsin kevythenkistä, mutta seuraajien keskuudesta alkoi pian kuulua synkkiä huhuja.

Niitä on käyty läpi muun muassa suositulla Reddit-keskustelusivustolla. Levitessään ilmiö sai osakseen kritiikkiä ”kulttien romantisoinnista”.

Viikkoa myöhemmin ilmiön alullepanija irtautui siitä julkisesti.

– Sen piti olla hauska, luova yhteisö. En vilpittömästi tiennyt, kuinka vahingollinen sana "kultti" saattaa joillekin olla. Toivon, että olisin tiennyt aiemmin, Jarvis totesi videollaan.

– Kun opin tämän, lopetin välittömästi. En ole koskaan tukenut minkäänlaista vahingollista käyttäytymistä.