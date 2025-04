Suomen somesensaatio Hydraulic Press Channel: Hyödymme, jos USA sulkee Tiktokin – mutta monen ura loppuu

Suomen suosituin sisällönluoja ei ole huolissaan Tiktokin sulusta.

Jättisuosittua sosiaalisen median palvelu Tiktokia uhkaa sulku, ellei kiinalaissovelluksen Yhdysvaltojen toiminnoille löydetä uutta omistajaa lauantaihin 5.4. mennessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelun käyttö päättyy Yhdysvalloissa ja sovellusta ei pääse latamaan enää yleisimmistä sovelluskaupoista, kuten Applen App Storesta tai Googlen Play -kaupasta. Sama tilanne oli käsillä tammikuussa, mutta Trump myönsi sovellukselle lyhyen sulun jälkeen lisäajan.

Trump antoi tällä viikolla vihiä siitä, että amerikkalainen ostaja olisi löytynyt ja sopimus olisi lähellä toteutumista. New York Times uutisoi tällä viikolla, että teknologiajätti Amazon olisi sovellukselle potentiaalinen ostaja. Uutiskanava ABC:n toimittajan mukaan myös yhdysvaltalainen tavarataloketju Walmart harkitsee Tiktokin ostamista osana laajempaa sijoittajaryhmää.

Yhdysvaltain hallinto on perustellut Tiktokin sulkua turvallisuussyillä.

"Kyllä monella ura loppuu siihen"

Mutta mitä jos ostajaa ei löydy ja Tiktokiin pääsy evätään Yhdysvalloissa?

MTV Uutiset tavoitti Suomen suosituimman Tiktok-sisällönluojan, Lauri Vuohensillan, joka julkaisee sisältöä Hydraulic Press Channel -kanavalle.

Kanavalla on pelkästään Tiktokissa maailmanlaajuisesti yhteensä yli 14 miljoonaa seuraajaa.

Jos sulku tulee, on Vuohensillan mukaan olennaista se, kuinka rajusti sovellus tullaan Yhdysvalloissa sulkemaan.

– Olin itse viimeksi Yhdysvalloissa kun se kiellettiin ja näin sen ihan itse. Se tuntui hieman teatterilta, kun tuli alustalta ilmoitus, että "hei sä et saa käyttää tätä enää, toivottavasti saat jatkossa". Tuntui poliittiselta vaikuttamiselta alustan puolelta.

– Siitä huolimatta sovellukseen pääsi käsiksi VPN:n kautta. Veikkaan, että nyt se lyödään kokonaan kiinni niin saadaan maksimituska aikaiseksi. Kävi miten kävi, tulee olemaan teatteria. Se on varma, Vuohensilta kertoo.

Täyssulku olisi Vuohensillan mukaan sulku valtava isku varsinkin niille, jotka tekevät sisältöä pelkästään kyseiseen sovellukseen.

– Jos sä olet rakentanut koko työsi Tiktokiin, niin sehän on ihan hirveä tilanne. Kyllä monella ura loppuu siihen. Mutta jos olet ammattimainen toimija, joka tekee sisältöä kaikkialle, en olisi huolissaan, Vuohensilta kertoo.

Tiktok ei maksa suomalaisille mitään

Omaa kohtaloa Vuohensilta ei pelkää.

Päinvastoin: Sulku voisi kohentaa hänen muiden palveluiden kanavien tilaajia entisestään, ja sitä kautta lisätä myös tulovirtaa.

– Yhdysvalloissa Tiktok, Instagram ja muut palvelut ovat huomattavasti tasavertaisempia kuin muualla. Eli jos Tiktok loppuisi, niin ne seuraajat voisivat valua muihin kanaviin.

– Mä kaupallistan tätä hommaa alustojen mainoksilla. Suomalaisille Tiktok alustana ei maksa mitään. Henkilökohtaisesti minulle voisi olla jopa hyvä, jos se kiellettäisiin siellä. Silloin ihmiset siirtyy Metan ja Googlen alustoille, jotka taas maksavat minulle, Vuohensilta kertoo.

Vaikka Tiktok ei tuokaan konkreettisia tuloja suomalaisille, on sen algoritmi ylivoimaisesti paras uusille ja pienemmille sisällöntekijöille.

– Youtube esimerkiksi maksaa kaikesta, mitä sinne ladataan. Mutta näillä alustoilla pitää olla jo valmiiksi iso tekijä, jotta saat näkyvyyttä. Aloittaminen on vaikeaa ja hidasta. Mulla on jo iso seuraajakunta kaikkialla, eli sekin tavallaan hyödyttää minua.

Vuohensillan mukaan yhdysvaltalaisille tileille Tiktok sen sijaan maksaa tuloja. Syynä tähän on aivan eri markkina-alue kuin Suomi.

– Jos sulla on yhdysvaltalainen tili tai laite, josta sitä ylläpidetään, niin sitten saat tuloja. Mutta sieltä saadut tulot ovat paljon heikompia, kuin muilla alustoilla.

"Me ollaan tehty tätä niin kauan"

Hydraulic Press Channelissa murskataan asioita hydrauliikkapuristimella. Sen lisäksi kanavalla on paljon sisältöä erilaisista teknisistä vempaimista.

Vuohensilta jakaa Hydraulic Press Channelin yleisön karkeasti kahteen osaan.

Teknistä insinöörisisältöä katsovat aikuiset länsimaalaiset miehet, joista 45 prosenttia on yhdysvaltalaisia. Toinen osa on taas niin sanottua peruskuluttajaa, jota löytyy ympäri maailmaa.

– Intia on kovin, kun siellä on eniten väkeä.

Vuohensilta kokee, että hän on sisällöntuottajana ainutlaatuinen. Siitä johtunee myös menestys.

– Me ollaan tehty tätä niin kauan ja me ollaan investoitu tähän tosi paljon. Meillä on 200 000 euron kuvauskalusto, luodinkestävät betonibunkkerit ja elokuvakamerat. Meidän videot näyttää paremmalta, tekniset vaaralliset jutut ollaan paremmin tehtyjä, eikä kukaan muu tuota näin paljon sisältöä.