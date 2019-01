5,5-prosenttisten lonkeroiden myynti romahti Alkossa – Kasvua vain kahdessa tuoteryhmässä: "Keveys ja raikkaus suosittua"

– Kyllähän se on siirtynyt täysin päivittäistavarakauppaan. Lisäksi lonkero ottanut myyntiä myös oluista ja erityisesti siidereistä, Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Samaan aikaan myös Alkon väkevien viinojen kysyntä on laskenut lähes 4 prosentilla. Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennasen mukaan laskua on tapahtunut jo kymmenen vuoden ajan.

– Asiakkaat ovat siirtyneet miedompiin juomiin ja myös alkoholiveron nousulla on ollut vaikutusta kulutukseen ja kysyntään.

Kasvua vain kahdessa tuoteryhmässä

Alkon tuoteryhmistä ainoastaan roseviinien ja alkoholittomien tuotteiden kysyntä on kasvanut. Viime vuonna roseviinejä myytiin yli 30 prosenttia edellisvuotta enemmän. Alkoholittomien juomien kysyntä kasvoi reilu kuusi prosenttia.

– Roseviinien suosion taustalla on keveys ja raikkaus, lisäksi valikoima on kasvanut. Alkoholittomien tuotteiden suosiota selittää terveelliset elämäntavat ja hyvinvointi. Niiden kysynnän kasvu on jatkunut jo useita vuosia, ja ennustan, että sama tahti jatkuu myös tänä vuonna, Pennanen sanoo.