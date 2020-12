Alkoholin myynti vilkastuu joulun aikaan – moni päihteitä käyttävän läheinen on huolissaan: Nämä ovat hälytysmerkkejä

– Alkon näkökulmasta on kaiken kaikkiaan kiireinen sesonki. Joulukuu vastaa noin kahtatoista prosenttia vuotuisesta litramyynnistämme, Ceder sanoo.

Alkoholismi koskettaa läheisiä

Yhä useampi päihdeasioissa auttavaan puhelimeen soittajista on päihteitä käyttävän huolestunut lähiomainen.

– Päihdeneuvontapuhelimeemme voi esimerkiksi soittaa suomalainen mies tai nainen – hieman useammin suomalainen mies, jolla on joku omaan päihteidenkäyttöön liittyvä huoli. Mutta yhä enemmän sinne soittavat päihteitä käyttävän läheiset: Puoliso, lapsi tai joku muu. Puheluista melkein kolmasosa on näitä puheluita. Se on kasvanut meillä koko ajan, Tenkanen toteaa.