Vahvat oluet tulossa ruokakauppaan, mutta edessä voi olla "venkslaus"

Käsittely mutkistunee, koska eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö todennäköisesti vastustaa esitystä. Hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsänen on kertonut aikovansa äänestää sitä vastaan opposition rinnalla. Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä kristillisdemokraatit saivat jo Säätytalon hallitusneuvotteluissa luvan äänestää hallituksen lakiesitystä vastaan.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtajan Peter Östmanin mukaan puolueen tulkinta on ollut hallitusneuvotteluista lähtien, että heillä on oikeus näin tehdä.

Enemmistö ilman kristillisdemokraattejakin

"Rundi viivästyttää voimaantuloa"

Harjanne on itse alkoholin myynnin vapauttamisen kannalla, mutta vihreiden ryhmässä on erilaisiakin näkemyksiä asiasta. Ryhmäkuria ei vihreillä Harjanteen mukaan ole.

Vihreiden puoluekokous on linjannut puolueen tavoitteeksi, että viinien myynti ruokakaupoissa sallittaisiin.

Myös keskustan eduskuntaryhmässä kannat jakautuvat puolesta ja vastaan, mutta näillä näkymin enemmistö on vastaan. Keskustan eduskuntaryhmässä on sovittu, että asiassa on vapaat kädet äänestää.