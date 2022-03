Alkaako Putinin asema oikeasti rakoilla? Moni lähipiiriläinen pois julkisuudesta: "Kokonaisuudessa on ollut jotain epätavallista"

Putinin neuvonantaja Anatoli Tshubais on jättänyt tehtävänsä ja lähtenyt maasta. Avoin kysymys on myös missä on Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu? Shoigu on nähty varmistetusti julkisuudessa viimeksi parisen viikkoa sitten, vaikka hän tällä viikolla esiintyi hetken aikaa videon välityksellä.