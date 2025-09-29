NHL-jääkiekkoliigan venäläissupertähti Aleksandr Ovetshkin on näillä näkymin seuransa Washington Capitalsin riveissä, kun joukkue aloittaa uuden kauden 8. lokakuuta paikallista aikaa.

NHL kertoi sivuillaan, että alavartalovammasta toipuva veteraani näyttäisi ehtivän täyteen iskuun heti kauden alkuun.

Ovetshkin oli maanantaina mukana joukkueen harjoituksissa täysipainoisesti, eli kontakteja ei tarvinnut enää välttää.

– Tuntui hyvältä. Totta kai tarvitsen vielä lisää treeniä ja jääaikaa jätkien kanssa, mutta kaiken kaikkiaan otan tämän kyllä (tyytyväisyydellä vastaan), Ovetshkin totesi.

– Hyvältä näytti. Hän hoiti paljon ylivoimajuttuja, mutta myös ketjun yhteistä hyökkäysrynnistystä eli liikkui aika hyvin. Takaiskuja ei tullut, joten positiivista askelta otettiin oikeaan suuntaan. Katsotaan sitten, miltä näyttää pelaamisen suhteen, Capitalsin valmentaja Spencer Carbery sanoi ja lisäsi uskovansa, että "Ovie" on vahvuudessa NHL-startissa.

Vajaa pari viikkoa sitten 40 vuotta täyttänyt Ovetshkin aloittaa 21. NHL-kautensa. Hän on liigan kaikkien aikojen maalitilaston ykkösenä 897 osumallaan.