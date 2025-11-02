Buffalo Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli avainasemassa, kun joukkue voitti kotonaan Washington Capitalsin voittolaukauskisan jälkeen 4–3. Suomalaisvahti nollasi Aleksandr Ovetshkinin, joka tavoitteli uransa 900:tta maalia.
Luukkonen torjui kaikki washingtonilaisten rankkariyritelmät mukaanlukien Ovetshkinin yrityksen. Buffalon voittomaalista voittolaukauskisassa vastasi Bowen Byram. Luukkoselle kertyi ottelussa yhteensä 31 torjuntaa. Ottelu oli suomalaisvahdille vasta kauden toinen.
Edellisen kerran Buffalo Sabresin maalivahti on torjunut viisi tai enemmän voittolaukausyritystä vuonna 2014. Tuolloin Jhonas Enroth onnistui vastaavassa tempussa. Luukkosesta tuli kolmas Sabres-vahti, joka onnistuu samassa suorituksessa. Hänet valittiin ottelun ykköstähdeksi.
Vancouver Canucksin hyökkääjä Aatu Räty sai syöttöpisteen kumpaankin joukkueensa maaliin, kun Vancouver kohtasi vieraissa Minnesota Wildin. Ottelu päättyi Minnesotan 5–2-voittoon.
Vancouverin suomalaisvahti Kevin Lankinen oli huilivuorossa. Kanadalaisseuran veräjää vahti Thatcher Demko, joka torjui 22 kertaa.
Toronto Maple Leafs taas haki 5–2-vierasvoiton Philadelphia Flyersistä. Torontoon täksi kaudeksi siirtynyt Matias Maccelli syötti joukkueensa 2–1-maalin.