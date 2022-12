Aleksandr Ovetshkinia vastaan ankara vetoomus – Kanadassa haetaan rajua ratkaisua

Kongressi esitti, ettei Washington Capitalsin kapteenina toimivaa Ovetshkinia, joka tarvitsee viisumin päästäkseen Kanadaan, tulisi päästää maahan, koska hän on ollut "Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkäaikainen tukija".

Kongressi lisäsi, ettei Ovetshkin ole koskaan tuominnut Venäjän käymää sotaa ja että tämä esiintyy sosiaalisessa mediassa yhä kuvassa Putinin kanssa. Ovetshkin on säilyttänyt Instagramissa profiilikuvanaan yhteisotoksen, jossa hän poseeraa Putinin vierellä.

"Väärä viesti"

Kanadassa asuvalle ukrainalaisyhteisölle on Ukrainan Kanadan kongressin mukaan loukkaavaa, että Ovetshkin kieltäytyy puhumasta "Venäjän Ukrainassa tekemää kansanmurhaa vastaan" ja että hän jatkaa Putinin sekä Venäjän hallinnon tukemista. Ovetshkinin päästäminen Kanadaan lähettäisi kongressin mukaan väärän viestin kanadalaisille.

Vetoomuksessa viitataan Washington Capitalsin vierasotteluun Toronto Maple Leafsia vastaan. Se on määrä pelata 29.1.2023. Lisäksi Capitals on pelaamassa Montreal Canadiensin vieraana 6. huhtikuuta.

"Minun presidenttini"

– Tilanne on tietysti vaikea. Minulla on paljon ystäviä Venäjällä ja Ukrainassa, ja on vaikea nähdä sotaa, Ovetshkin sanoi.