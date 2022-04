Vladimir Putinin takana sitkeästi pysyvän Aleksandr Ovetshkinin tilanteesta kovia taustaväitteitä: "En usko, että hän on uhri"

NHL:n supertähti Ovetshkin on ollut kevään aikana otsikoissa negatiivisessa mielessä, vaikka otteet kiekkokaukalossa ovatkin olleet hyviä. Kritiikki johtuu siitä, ettei Putinin kannattajaksi vuosien varrella tunnustautunut Ovetshkin ole tuominnut Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

– En hän minusta noussut lainkaan Venäjää vastaan, vaikka toivoikin sodan päättyvän. Luulen, että hän sanoi sen, mitä hänen pitikin sanoa. En usko, että Aleksandr nousee koskaan Putinia vastaan. Minulla on ongelma sen kanssa, että ihmiset tekevät hänestä uhrin tämän asian tiimoilta. En oikeastaan usko, että hän on uhri, Khurshudyan sanoo The Athleticin haastattelussa.