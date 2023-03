Kommentti: Suomalaislupaus taistelee tosissaan arvostetusta NHL-palkinnosta – tästä taiturista ei ole puhuttu tarpeeksi

Maccelli pelaa parhaillaan toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella vyölle kertyi 23 ottelua, joten NHL:n sääntöpykälät määrittelevät suomalaisen tulokkaaksi vielä tälläkin kaudella, sillä tulokasrajana on 25 NHL-ottelua.

Tällä kaudella Maccelli on noussut kaikessa hiljaisuudessa Arizonan avainpelaajien joukkoon. Suomalaistaituri on saalistanut 51 pelaamassaan ottelussa 38 (6+32) pistettä, mikä oikeuttaa Arizonan sisäisessä pistepörssissä kolmanteen sijaan.

Arizona-nuorukainen on kunnostautunut tällä kaudella pelinrakentajana. Maccelli on tarjoillut kauden aikana useita häikäiseviä Tulosruutu-tason syöttöjä, jotka ovat tehneet maalintekijän työn äärimmäisen helpoksi.

Maccellista on puhuttu tällä kaudella aivan liian vähän niin kansainvälisestikin kuin Suomenkin kamaralla, vaikka Maccelli on takonut Arizonan aavikkojen varjoissa kovaa tulosta.

Hänen pistekeskiarvonsa (0,75) on tällä hetkellä kaikista NHL:n suomalaispelaajista kahdeksanneksi kovin. Maccellin taakse jäävät muun muassa meritoituneet pistenikkarit Mikael Granlund ja Teuvo Teräväinen .

Calder Trophyn -voittajaehdokas

38 pistettä takonut Maccelli on tällä hetkellä NHL:n tulokaspörssissä kolmantena. Hän on kuitenkin talvisen loukkaantumisensa vuoksi pelannut 15 ja 16 ottelua vähemmän kuin edellä olevat Seattle Krakenin Matty Beniers (48 pistettä) ja Anaheim Ducksin Mason McTavish (40 pistettä).

Maccellin pistekeskiarvo on tällä hetkellä koko NHL:n tulokaskatraan kovin (0,75). Tulokaspörssin kärkinimi Beniersillä vastaava lukema on hieman heikompi 0,73. Maccelli on myös pelannut keskimäärin noin puolitoista minuuttia vähemmän ottelua kohden kuin Beniers.