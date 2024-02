"Kokaiinikummitäti" Griselda Blancon ainut elossa oleva poika avautui uutuussarjasta: "Perheeni tarina ansaitsisi hieman enemmän"

Miamin kokaiinin kummitädiksi kutsutun Griselda Blancon elämään perustuva Griselda-sarja julkaistiin Netflixissä tammikuussa 2024. Nyt hänen ainoa elossa oleva poikansa Michael Corleone Blanco , 45, puhuu ensimmäistä kertaa ajatuksistaan koskien menestyssarjaa The Real Griselda -podcastissa 6. helmikuuta.

– Se on tunteiden ryöppy. Se on hyvin epätodellista. En aio valehdella sinulle: se oli hyvin tunteellista. Jossain vaiheessa huomasin haukkovani henkeä. Huomasin olevani onnellinen. Löysin itseni surullisena, Michael kertoi podcastin juontaja Billy Corbenille .

– Minusta tuntuu, että tarina, meidän tarinamme, perheeni tarina, Blancon perheen universumi, se on niin monimutkainen ja niin legendaarinen, että sitä pitäisi kunnioittaa tarinankerronnassa. Mielestäni tarina ansaitsi hieman enemmän, Michael jatkoi.

– Pidin siitä, että minne tahansa äitini menikin, me menimme hänen mukaansa. Pidin siitä, että hahmoa yritettiin inhimillistää. Se oli mukavaa, Michael kertoi.

– Se oli aika noloa. Nainen oli maailman kokaiinin ykkösjakelija vuoteen 1975 mennessä. Hän loi alan. Kenelläkään ei ollut laboratorioita. Hän oli uranuurtaja. Hän oli edelläkävijä kaikessa nykyaikaisessa kokaiiniteollisuudessa sellaisena kuin me sen tunnemme, Michael kertoi.

Alta voit katsoa ja kuunnella The Real Griselda -podcastin ensimmäisen jakson, jossa on vieraana Griselda Blancon poika Michael Corleone Blanco.

Ennen Griselda-sarjan ensiesitystä Michael haastoi Netflixin ja Vergaran oikeuteen estääkseen sarjan julkaisemisen. Business Insiderin näkemässä kanteessa hän väittää, että tekijät käyttivät hänen yksityistä, taiteellista, kirjallista teostaan ilman lupaa tai mainintaa siitä, mikä on aiheuttanut korjaamatonta vahinkoa. Michael viittaa kirjoittamaansa kirjaan nimeltään My Mother, The Godmother.