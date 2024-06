Alastonkuvilla kiristäminen ֪ajoi Jordanin, 17, itsemurhaan kuudessa tunnissa – sextortion-ilmiö on levinnyt myös Suomeen

Sextortionille ei ole vielä Suomessa käsitettä, mutta se on saanut nimensä englannin kielisistä sanoista sex ja extortion eli seksi ja kiristys.

Uhkailu johti nopeasti kuolemaan

Sitten he kiristivät häneltä satoja dollareita uhkaamalla jakaa kuvat verkossa tämän ystäville.

Jordan lähetti niin paljon rahaa kuin pystyi ja varoitti kiristäjiä, että hän tappaisi itsensä, jos he levittäisivät hänen kuviaan.

Ilmiö on rantautunut myös Suomeen

Uutena ilmiönä vihjeissä näkyi juuri sextortion. Rahan kiristäminen nuorilta alastonkuvia käyttämällä on jo yleistynyt räjähdysmäisesti ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa, mutta nyt ilmiö on alkanut näkyä myös Suomessa.

Keskusrikospoliisin rikoskomisario Marko Kauppisen mukaan ilmiö on hyvin samanlainen Suomessa kuin se on ulkomaillakin.

Kukaan ei täysin tiedä vastausta siihen miksi viime vuonna vihjeiden määrä räjähti, mutta Pelastakaa Lapset ry:n nettivihjeistä vastaava Mikko Ahtila uskoo, että rahalla on vaikutusta.

– Lapsia on aina kiristetty seksuaalisella materiaalilla. Ennen kiristyksenä on ollut uuden materiaalin saaminen, mutta nyt ilmiönä kasvaa rahan kiristäminen.

Uhreina erityisesti teinipojat

Hänen mukaansa pojat voivat olla helppo kohde koska, he eivät kerro mielellään tällaisista asioista, ja kokevat erityisen voimakkaasti häpeää ja syyllisyyttä tapauksista.

Tekijän saattaminen vastuuseen on vaikeaa

Kansainvälinen yhteistyö on todella olennaisessa asemassa sextortion tapausten selvittämisessä, sillä usein jäljet johtavat ulkomaille, kertoo rikoskomisario Kauppinen.

– Pyrimme kansainvälisen yhteistyön avulla pääsemään tekijän jäljille, mutta usein on hankalaa saada tekijää vastuuseen, jos hän on ulkomailla.

– Meidän näkökulmasta se on äärimmäisen tärkeää. On myös hienoa, että on erilaisia tahoja, jotka tarjoavat lapsille keskusteluapua.