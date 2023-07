Alaikäisten väkivaltarikokset lisääntyneet rajusti – ylisukupolvisuus näkyy: "Väkivaltainen käyttäytyminen periytyy vanhemmilta"

– Ryöstöjä tekevistä nuorista moni on myös jäänyt kiinni. Nuoret tekevät rikoksia nyt aiempaa enemmän, mutta samalla poliisi on tiivistänyt omaa työtään, eli nuoria jää myös enemmän kiinni rikoksista, ylikomisario Jari Taponen Helsingin poliisista kertoo.

Poliisi ei ehdi selvittää kaikkia nuorten rikoksia Vantaalla, sillä tapauksia on niin paljon – "Olemme ihan täystyöllistettyjä"

Väkivalta periytyy

– Väkivalta on ylisukupolvista, eli väkivaltainen käyttäytyminen nuorilla periytyy vanhemmilta. Jos kotona opit väkivallan erääksi keinoksi ratkaista konflikteja, se on myös kadulla käytössä. Yhteiskunnan pitäisi pystyä vaikuttamaan paljon tehokkaammin perheisiin, joissa on köyhyyttä, kouluttamattomuutta ja sosioekonomista huonommuutta. Vanhempien pitäisi puolestaan pystyä tukemaan nuoria koulunkäynnissä ja opettaa konfliktin ratkaisukeinoja, Taponen listaa.