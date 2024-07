Lääkäri kertoo ensisijaisen hoidon matkaripuliin: Unohda hiilitabletit ja lääkeprobiootit!

Turistiripuli eli nykyiseltä nimeltään matkaripuli on yleensä itsestään rauhoittuva tauti, joka kestää 3–5 päivää. Hoito on yksinkertaisimmillaan lepoa ja nesteytyksestä huolehtimista.

– Matkaripuli on yleensä rajuimmillaan ensimmäisenä ja toisena päivänä, jonka jälkeen tilanne jo rauhoittuu. Tavallisesti riittää, että ripulin aikana huolehtii nesteytyksestä, ettei elimistö pääse kuivumaan, kertoo infektiosairauksien professori Anu Kantele .

Joskus matkaripulin aiheuttama oksentelu jatkuu niin kauan, kunnes vatsalaukku on tyhjentynyt.

Mitä mukaan matka-apteekkiin?

Matka-apteekkiin kannattaa varata mukaan käsidesin lisäksi ainoastaan loperamidia, joka on monelle tuttu esimerkiksi Imodium- tai Lopex-myyntinimestä.

– Hiilitabletit eivät sovi lainkaan matkailijan ripulilääkkeeksi. Niitä suositeltiin vielä joskus viime vuosituhannella, mutta ei enää. Ne on tarkoitettu myrkytystapauksiin, ei ripulin hoitoon, Kantele sanoo.

– Jotkut käyttävät sitä matkaripulia ehkäisemään, mutta siitäkin tieteellinen näyttö on osin ristiriitaista. Ripulin hoitoon niistä ei ole apua.

Paras lääke matka-apteekkiin ripulin varalle on loperamidi. Se on Kanteleen mukaan ensisijainen lääke, jos tarvetta ripulilääkitykselle on.