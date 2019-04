Ala-asteen viereen tulevat päihdeongelmaisten asunnot huolestuttavat helsinkiläisvanhempia – pelätään, että jopa huumeita myytäisiin koulun pihalla

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt purkaa Siltakyläntiellä sijaitsevan kuntouttavia asumispalveluita tarjoavan Suojapirtin käytössä olleen huonokuntoisen rakennuksen. Tilalle on tulossa Y-säätiön asuntoja ja Suojapirtti tulee työskentelemään paikalle rakennettavissa uusissa tiloissa. Nykyisen rakennuksen välittömässä läheisyydessä on myös Siltamäen ala-asteen koulu.

”Jos päihteidenkäyttö lähtee lapasesta, toiminta siirtyy muualle”

– Suojapirtti tulee kyllä jatkamaan siinä uusissa tiloissa. Heillä on siinä palvelusopimus. Käsittääkseni Y-säätiön ja Suojapirtin kanta on se, että jos siellä päihteiden käyttö lähtee lapasesta, niin sitten siirretään jonnekin muualle heidän toimipaikkansa. Oletan, että se toimii. En ole enää niin huolissani tästä asiasta, kun nämä vakuuttelut olen saanut.

Alakoululaisen äiti: "Päihdeongelmaisetkin ovat ihmisiä"

– En silloin nuoruudessani edes tiennyt, että siinä on tällainen asuntola. Uskon, että kaikilla on tahtotila siihen, että alue pysyy rauhallisena. Katsotaan mitä tapahtuu ja jos jotain tapahtuu, niin sitten reagoidaan. Koskinen kannattaa kuntouttavia asumispalveluja.

– Jos toisella tavalla toimittaisi, niin siitä ei tulisi mitään. Haasteellista on varsinkin, jos ihminen on alkoholista riippuvainen. Ei meidän nykyisessäkään kohteessa mikään absolutismi pärjää. Ihmisen täytyy itse tehdä ratkaisu viinan juomisen suhteen, yhdistyksen puheenjohtaja Peter Fredriksson kertoo.

– Siitä on nyt saatu hyviä kokemuksia, että he osallistuvat esimerkiksi ympäristön puhtaanapitoon, Fredriksson vakuuttaa.

– Asukkaat ovat ilmaisseet suoraan pelkäävänsä, että häiriöitä tulee. Alueen maineen heikkeneminen ei olisi kenenkään intressi ja me satsaamme päihteettömyyteen. Emme tule sallimaan sitä, että asuntoihin muuttaisi päihteitä käyttäviä asukkaita. Kaupungin kanssa tehdään ratkaisuja asukasvalinnoista. Kriteerit ovat keskeisiä. Olemme mukana asukkaiden haastattelussa. Asukasvalinta on hirvittävän tärkeä. Heidän kanssaan tehdään sekä vuokrasopimus, että palvelusopimus, hän vakuuttaa.

Päihteet eivät ole ainoa syy asunnottomuuteen

– Kaikilla asukkailla tulee tietysti olla kiireellinen asunnon tarve, sillä asunnottomille se on tarkoitettu. Suomessa on paljon sellaisia asunnottomia, joiden ainoa syy asunnottomuuteen on asunnon puute. Vain kolmasosa asunnottomista on sellaisia, jotka tarvitsevat raskasta tukea, Fredriksson valottaa.