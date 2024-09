Tällainen on erikoisen hakulaiteiskun kohteeksi joutunut Hizbollah ja sen salamurhaa pelkäävä johtaja

Läheiset suhteet Iraniin

Sheikki Hassan Nasrallah on shiialaispappi, joka on johtanut Hizbollahia vuodesta 1992. Hänellä oli keskeinen rooli sen muutoksessa poliittiseksi ja sotilaalliseksi voimaksi.

Nasrallah on väittänyt, että Hizbollahilla on 100 000 taistelijaa, vaikka riippumattomien arvioiden mukaan määrä on 20 000–50 000. Monet heistä ovat hyvin koulutettuja ja taistelukuntoisia ja he ovat taistelleet Syyrian sisällissodassa.