Al-Holin leiriltä tuodut suomalaislapset ovat orpoja – Pekka Haavisto piti koko operaation ajan ulkoasiainvaliokuntaa ajan tasalla: "Ministeri tiedotti tilanteen kulun hyvin"

– Kyseessä ovat ulkoasiainvaliokunnan saaman tiedon mukaan orpolapset, joiden huoltajuustilanne on muuttunut leirillä siinä määrin, että heidän tuomisensa Suomeen oli tässä tilanteessa välttämätöntä, Niikko sanoo.

– Tässä on toimittu johdonmukaisesti, minkä hallitus on aiemmin ilmaissut tahtotilakseen.

Tiivistä yhteydenpitoa

Aiemmin tuli kritiikkiä

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja on aiemmin kritisoinut ulkoministeri Haaviston viestintää al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisen suhteen. Kesä-joulukuun välistä tiedotuslinjaa Niikko kuvaa "rikkinäiseksi puhelimeksi".

– Ministeri Haavisto on korjannut linjaansa niin, että ulkoasianvaltuusto on ollut tietoinen kaikista toimista, joihin hallitus on ryhtynyt al-Holin leirillä olevien henkilöiden palauttamiseksi.