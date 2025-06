Jopa 400 000 suomalaista hävisi rahaa verkkohuijareille – "Uhri saattaa siirtää koko tilinsä sisällön"

Tavallisesti verkkohuijauksissa hävitään usein vain muutamia kymppejä, mutta asiantuntijan mukaan joukossa on yhä enemmän tapauksia, joissa koko tili tyhjenee huijauksen seurauksena.

Suomalaisista 400 000 eli reilut seitsemän prosenttia on köyhtynyt verkkohuijauksissa, kertoo Finanssiala ry:n tuore kysely. Heistä noin 100 000 kertoo hävinneensä huomattavan summan.

– Sähköpostit, tekstiviestit ja puhelut on ne kaikista yleisimmät. Väitän, että jokainen suomalainen, jolla on jokin ilmainen sähköpostipalvelu käytössä, on saanut huijausviestin, sanoo infrasta ja turvallisuudesta vastaavat johtaja Niko Saxholm Finanssialalta.

Pankkien tietoon tuli viime vuonna Suomessa yli sadan miljoonan euron huijaukset, joista noin 44 miljoonaa saatiin palautettua. Maailmalla luvut ovat vielä karumpia.

– Taustalla on ammattirikollisuutta. Vuonna 2024 verkkohuijauksissa menetettiin maailmanlaajuisesti tuhat miljardia euroa varoja. Ja se on jo kolme kertaa enemmän kuin toinen ammattirikosten ryhmä eli huumerikollisuus saivat viime vuonna, sanoo kuluttajien digitaalisen turvallisuuden liiketoimintajohtaja Eetu Prieur Elisasta.

Pahimmilaan tappiot voivat nousta miljooniin

Useimmat verkkohuijaukset liittyvät esimerkiksi verkkokauppoihin. Samalla asiantuntijoiden tiedossa on tapauksia, joissa uskottavan tarinan avulla houkutellaan uhri ikään kuin auttamaan huijariaan.

– Suurin osa uhreista menettää muutamia kymppejä jossain verkkokauppa- tai verkkokirpputorihuijauksessa. Mutta sitten on näitä isompiakin, joissa uhri saattaa siirtää koko tilinsä sisällön rikolliselle, Finanssialan Saxholm toteaa.

Hän muistuttaa, etteivät huijarit kaihdka käyttää kaikki mahdollisia kanavia. Kyselyn mukaan huijauksia tulee vastaan myös deittisovelluksissa, ja niissä naisten kertovat olleensa huijausten kohteena merkitsevästi useammin kuin miehet.

Uusien kanavien ohella huijarit ovat yhä häikäilemättömämpiä niin sanotuissa romanssihuijauksissa, joissa uhria johdetaan harhaan ja pyydetään pian apua tekaistuihin talousvaikeuksiin.

– Käytännössä romanssihuijausten ongelma on tällä hetkellä se, että rikollinen ei välttämättä enää pyydä rahaa, vaan rikollinen saattaa todeta, että hän opettaa sinua kryptosijoittamaan. Ja sitten rahallinen huijaus tapahtuukin sijoitushuijauksena eikä romanssihuijauksena, Saxholm toteaa.

Tietoturvan suhteen asiantuntijoilla on pari hyvää vinkkiä: pankkitunnusten rinnalle kannattaa ottaa käyttöön teleoperaattorin tarjoama mobiilivarmenne. Lisäksi sähköpostiin tulevat linkit ja puhelimessa kysytty salasana kertovat lähes aina, että taustalla on huijausyritys.