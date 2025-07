Äkkilähtöjen kysyntä pomppasi – syy on selvä

Kotimaan hellepäivien vähyys on lisännyt äkkilähtöjen kysyntää, matkanjärjestäjät arvioivat.

Euroopan ennätyksellisenkin kuumat helteet eivät ole vähentäneet suomalaisten matkailuhaluja, kertovat STT:n haastattelemat matkanjärjestäjät. Erityisesti äkkilähdöt lämpimään kiinnostavat nyt, kun kotimaassa hellepäiviä on ollut vähemmän.

Matkanjärjestäjien mukaan äkkilähtöjen myynti on ollut nyt jopa tavanomaista vilkkaampaa.

TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo äkkilähtöjen myynnin olevan huomattavasti vuoden takaista vilkkaampaa. Aaltonen arvioi, että kotimaan viileä sää on saanut suomalaiset kaipaamaan lämpöä ja aurinkoa.

– Olin itsekin juhannuksen Kreetalla, ja lähdettiin perheen kanssa ex tempore kolean sään takia, Aaltonen kertoo.

Myös Apollomatkojen pr-vastaava Satu Kontulainen kertoo, että kysyntää on nyt todella paljon. Esimerkiksi heinäkuun alun äkkilähdöt on myyty loppuun lähes kokonaan.

– Selvästi sateinen ja kylmä sää on antanut vauhtia äkkilähtömyynnille, Kontulainen sanoo.

Apollomatkoilla suosituimmat kohteet ovat Kreikan Kreeta ja Rodos. Samat kohteet vetävät myös TUI:lla, Tjäreborgilla sekä Finnair-konserniin kuuluvalla Aurinkomatkoilla.

Torstaina Kreikan viranomaiset kertoivat, että Kreetan saarella oli evakuoitu tuhansia ihmisiä maastopalojen alta. Kreikasta on tullut viime vuosina erityisen haavoittuvainen maastopaloille, joita ruokkivat muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvät korkeat lämpötilat.

Kreikan lisäksi Turkin Antalyan alue on edelleen yksi suomalaisten suosikeista, matkanjärjestäjät kertovat.

Finnairin ja Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva kertoo, että kevään työtaistelut ovat lisänneet asiakkaiden yhteydenottoja, mutta pakettimatkojen lennot on pystytty toteuttamaan normaalisti.

Yleensä palaute tulee sateesta

Euroopassa kesäkuu on päättynyt osin jopa tukalissa tunnelmissa. Ennätyksellistä lämpöä on mitattu esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa.

Espanjassa juuri päättynyt kesäkuu oli mittaushistorian kuumin. Portugalissa puolestaan mitattiin viime sunnuntaina kaikkien aikojen korkein kesäkuun lämpötila.

STT:n haastattelemat matkanjärjestäjät eivät ole peruneet tänä kesänä matkoja sääolosuhteiden vuoksi. Matkanjärjestäjiltä myös kerrotaan, ettei asiakkailta ole tullut ennätyshelteisiin ja liian kuumiin lomakohteisiin liittyviä peruutuksia, keskeytyksiä tai puheluita.

– Seuraamme tarkasti paikallisten viranomaisten ohjeistuksia. Jos tulee kuumuusvaroituksia, niin lähetämme asiakkaalle tekstiviestin tai otamme yhteyttä. Neuvotaan, ettei kuumimpana hetkenä kannata mennä aurinkoon, pitää pitää ohkaisia vaatteita ja juoda paljon nesteitä, TUI:n Aaltonen kertoo.

Tjäreborgilta sekä Apollomatkoilta arvioidaan, että asiakkaat ovat hyvin tietoisia lomakohteidensa korkeista lämpötiloista ja osaavat myös varautua niihin.

– Suomalaiset ovat valveutuneita matkustajia siinä mielessä, että porukka, joka lähtee keskikesällä, lähtee hyvin valmistautuneena ja tietoisena siitä, että siellä voi olla todella helteistä, Apollomatkojen Kontulainen sanoo.

Aurinkomatkoilta kerrotaan, että yleisin säähän liittyvä palaute on yhä se, jos sää on ollut viileä tai sateinen. Viime kesästä lähtien matkaajilta on kysytty erikseen myös lämpötiloista. Tämän kesän rantakohteiden matkaajista vain pieni osa on kertonut, että kohteessa on ollut liian kuuma.

– He kertoivat harkitsevansa seuraavilla matkoilla siirtävänsä matkustusajankohtaa esimerkiksi alkukesään tai myöhäissyksyyn, Aurinkomatkojen Kanerva sanoo.

Mieluummin syksyllä lämpöön

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos tekee eteläistä Eurooppaa korventavista helleaalloista aiempaa voimakkaampia ja yleisempiä.

Matkustuskaudet ovat monissa kohteissa pidentyneet viime vuosina. Asiakkaat ovat kiinnostuneita kohteista rauhallisempaan aikaan, kun myös lämpötilat ja hinnat ovat matalammalla. Esimerkiksi Rodoksen, Mallorcan ja Kyproksen kausia on jatkettu Aurinkomatkoilla marraskuulle saakka.

– Se on myönteinen kehitys myös paikallisten matkailuyrittäjien kannalta, Kanerva sanoo.

TUI:lta kerrotaan, että syyskuun lomat ovat myyneet hyvin. Osa asiakkaista näyttäisi välttelevän kuumimpia kuukausia.

Syksylle maakunnista pakettilentoja järjestävästä Aventoursista kerrotaan niin ikään, että syksyn lentoja varataan nyt vilkkaasti.

– Jos vertaa esimerkiksi viime kesään, kun oli tosi lämmin, niin syksyä myytiin enemmän viime hetken myyntinä. Nyt huomaa, että syksyn lentoja varataan jo nyt viime vuotta vilkkaammin, Aventoursin toimitusjohtaja Saija Lahtinen kertoo.

Matkanjärjestäjien mukaan osa suomalaisista vaikuttaisi välttelevän kuumimpia kuukausia varaamalla matkan kesän sijaan syksylle. Kuva Oian saarelta Kreikasta.AOP

Helle oikeuttaa harvoin peruutukseen

Liian kuuma sää riittää harvoin perusteeksi kaupan purkamiselle, matkanjärjestäjät kertovat. Matkansa voi tietysti aina peruuttaa, mutta siitä jää yleensä kustannuksia asiakkaalle.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan peruutusmaksua ei voi periä, jos olosuhteet ovat poikkeukselliset. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi sodat ja luonnonmullistukset, kuten laajat maastopalot.

Jos asiakas haluaa peruuttaa matkansa helteiden vuoksi, noudatetaan yleensä normaaleja muutos- ja peruutusehtoja.

– Jos tulisi ihan viranomaissuosituksia, ettei kohteeseen tulisi lainkaan matkustaa, niin sitten asia olisi toinen, Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen sanoo.

Käytännössä kohteessa pitäisi olla jokin poikkeuksellinen sääolosuhde, kuten voimakas myrsky, jonka takia lomaa ei voisi turvallisesti toteuttaa.

Matkustajan on varauduttava matkakohteen vaihtuviin sääolosuhteisiin. Kuluton peruutusoikeus voi olla mahdollinen, jos ilman lämpötila on terveydelle vaarallisen korkea. Peruutusoikeuden arvioinnissa kuitenkin huomioidaan, mitä tietoja matkanjärjestäjä on ennen kaupan tekoa antanut matkakohteen tyypillisistä lämpötiloista.

Aurinkomatkojen mukaan suomalaiset ottavat lomakohteistaan kiitettävästi selvää etukäteen ja seuraavat sääennusteita. Olosuhteet, kuten helle, tulevat asiakkaille harvoin yllätyksenä.

– Jos kohteeseen matkustaminen esimerkiksi terveyssyistä mietityttää, niin silloin tulee kääntyä lääkärin ja matkavakuutusyhtiön puoleen, Kanerva sanoo.