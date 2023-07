Rodoksella palaa tulinen pätsi – tärkeää tukea Kreikan matkailuelinkeinoa, sanovat matkatoimistot

Myös Korfun saarelta on evakuoitu sekä paikallisia asukkaita että turisteja maastopalojen alta. Lämpötilat saarilla ovat olleet 40 asteen molemmin puolin.

Saarille matkustaneet ovat saaneet kritiikkiä siitä, että he lentävät alueelle, jonka paloilla voi nähdä olevan yhteyden ilmastonmuutokseen. On myös arveltu, että resurssit olisi hyvä varata paikallisten asukkaiden auttamiseen.

– Elo saaren muissa osissa jatkuu lähes normaalisti. Omia kollegoitani on saarella lomalla, Virtanen kertoo STT:lle.

– Tilannetta ei pidetä matkustajille vaarallisena. Rodoksen kaupungin yläosissa ei ole paloja, ja tunnelma on melko normaali, sanoo myös matkatoimisto Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen STT:lle.

Tui on perunut kaikki matkat Rodokselle perjantaihin saakka. Koneet kuitenkin lentävät saarelle, jotta matkaajat pääsevät palaamaan Suomeen. Yhteensä Rodoksella on Tuin kautta noin 400 matkustajaa.

Aurinkomatkojen Finnair-lentoja ei ole peruttu, mutta Aurinkomatkat on perunut Lindoksen alueen matkat elokuun loppuun saakka.

Myöskään Tjäreborg ei ole perunut lentoja, mutta matkat maastopaloalueille on peruttu 6. elokuuta asti. Aurinkomatkojen kautta saarella on 600–700 ihmistä, ja myös Tjäreborg on lennättänyt saarelle useita satoja.